Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri köylerde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İl Özel İdaresine Su ve Kanal Hizmetleri müdürlüğü ekipleri tarafından, Acıgöl ilçesi Kurugöl köyünde, Derinkuyu ilçesi Özlüce köyünde, Hacıbektaş ilçesi Belbarak köyünde ve Ürgüp ilçesi Yeşilöz köyünde meydana gelen içme suyu elektrik arızaları giderilirken Acıgöl ilçesi Ağıllı köyünde, Ürgüp ilçesi Yeşilöz köyünde, Hacıbektaş ilçesi Kayaaltı köyünde içme suyu kanal hattında bakım onarım çalışmaları yapıldı. Merkez ilçesine bağlı Çiftlik köyünde, Gülşehir ilçesi Gökçetoprak köyünde, Kozaklı ilçesi Özce köyde ki hanelerin foseptik çekim işlemi tamamlandı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Çardak-Cezaevi Yolunda kasis boyama-işaretleme çalışması ve Gülşehir ilçesi Yakatarla ve Terlemez Köylerinde yol yama çalışması yapıldı.

Ayrıca, Uçhisar yolunda trafik işaret levhalandırma çalışması yapılarak trafik akışı daha güvenli hale getirildi.