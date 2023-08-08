Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri alt yapı ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçelere bağlı köylerde meydana gelen içme suyu, elektrik arızaları, kanalizasyon kanal arızaları gibi sorunları çözüme kavuşturuyor. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Acıgöl ilçesine bağlı İnallı, Tepeköy ve Kozluca köyleri, Gülşehir ilçesine bağlı Alemli ve Gümüşkent köylerinde meydana gelen içme suyu elektrik arızaları giderildi.

Avanos ilçesine bağlı Paşalı köyünde, Gülşehir ilçesine bağlı Dadağı köyünde, Hacıbektaş ilçesinde bağlı Karaburna ve Hırkatepesidelik köylerinde, Ürgüp ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde meydana gelen kanalizasyon kanal arızalarına müdahale edildi.