Nevşehir İl Özel İdare ekipleri alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından içme suyu sorunlarına, kanal arızalarına, kanalizasyon arızalarına ve yol bakım onarım işlemleri yapıldı. Bu çerçevede merkeze bağlı Özyayla köyünde, Avanos ilçesine bağlı İğdelikışla köyünde, Acıgöl ilçesine bağlı Topaç ve Kozluca köylerinde, Gülşehir ilçesine bağlı Eskiyaylacık, Alkan ve Yakatarla köylerinde, Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaova ve Köşektaş köylerinde meydana gelen içme suyu elektrik arızaları giderilirken, merkeze bağlı Basansarnıç köyünde, Ürgüp ilçesine bağlı Başdere köyünde, Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde, Avanos ilçesine bağlı Sarılar ve Altıpınar köylerinde, Derinkuyu ilçesine bağlı Til köyünde, Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyündeki kanal arızaları giderildi.

Ayrıca, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Gülşehir ilçesine bağlı Yakatarla köyünde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılırken Hacıbektaş ilçesine bağlı Hasanlar ve Yurtyeri köylerinde ana yol yama çalışmaları gerçekleştirildi. Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festival alanında enkaz kaldırma ve düzenleme çalışması yapıldı.