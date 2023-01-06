Bilecik Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli personelle bir araya geldi.

Bilecik Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli personelle bir araya geldi.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Gülümbe yerleşkesini ziyaret eden Vali Kızılkaya, yol emekçileriyle buluşarak simit ve çay eşliğinde sohbet etti. Sohbetin ardından araç parkurunu inceleyen Vali Kızılkaya, araçlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yol Şube Müdürlüğünün birkaç senelik işi bir yıla sığdırdığını vurgulayan Vali Kızılkaya, “Sizlere büyük bir teşekkür borcumuz var. 2022 yılında 104 kilometre yolu bir çırpıda yaptık Allahın izniyle. Yol Şube ve Su Kanal Şubede toplam 177 projeyi 180 Milyon TL’ye mal ederek hayata geçirdik. Sahada sizlerin eli olmamış olsaydı biz bunları başaramazdık. Sizlere olan bu şükran ve minnet duygumu ifade etmek isterim. Cenabı Allah bizlere, bu millete hizmet etmeyi nasip etti" dedi.

“Vatandaşımızın her anında yanında olacağız”

Kış mevsiminin başlamasıyla karla mücadelede yapılacak çalışmalar için hazırlıkların tamamlandığının altını çizen Vali Kızılkaya yaptığı açıklamada; “Yazın çalıştık kışın daha çok çalışacağız. Bin 906 kilometre yol ağımızda vatandaşımızın her anında yanında olacağız. Kış boyunca, karla mücadele konusunda ekiplerimizle ve araçlarımızla hazırız. Yaz sezonunu ardından karla mücadele için yine yollardayız. 32 aracımız 57 personelimiz kar ve kışla mücadele için görevlendirildi. Bugün onları görev yerlerine uğurluyoruz. Rabbim memleketimize bolluk, bereket ve güzel kar yağışları nasip etmesini diliyoruz. Kar yılı var yılıdır. Kar olursa memlekette bereket olur. Geçtiğimiz yıl kar ve yağmur yağışı güzel oldu akabinde tarım ürünlerimizde ve su kaynaklarımızda bereket oldu. Rabbimizden niyazımız bu sene de bereket olsun. Karla mücadeleyi biz yaparız yeter ki afet olmasın” ifadelerine yer vererek görev alan tüm personele kazasız ve belasız vazifeler diledi.