DÜZCE(İHA) – Düzce İl Özel İdaresi çalışanlarına yönelik acil durumlarda yapması gerekenlerin anlatıldığı iş güvenliği ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği İl Özel İdaresi çalışanlarının güvenliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla, düzenli olarak gerçekleştirilen iş güvenliği eğitimleri ve yangın tatbikatı yapılıyor. Tatbikat ile çalışanların acil durumlarda doğru davranışlar sergilemeleri, yangın anında tahliye prosedürlerini öğrenmeleri ve ilk yardım konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor. Eğitimde, yangın cihazlarının kullanımı, acil çıkış yolları ve toplanma alanları hakkında detaylı bilgiler verildi. Gerçekleştirilen eğitim ve tatbikat sayesinde, çalışanlar yaşanabilecek acil durumda daha bilinçli ve hazırlıklı olmaları sağlanıyor. Tatbikat sonunda çalışanlar yanın tüpü ile yangına müdahale ettiler.