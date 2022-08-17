Avrupa ve dünya çapında önemli başarılara sahip Eskişehirli ünlü aktör ve dövüş sporları ustası Emin Boztepe, Covid-19 salgınıyla birlikte ABD’nin Los Angeles şehrindeki hayatını bırakıp, baba ocağı olan Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Bağlıca Köyü’nde alabalık tesisi açtı.

Avrupa ve dünya çapında önemli başarılara sahip Eskişehirli ünlü aktör ve dövüş sporları ustası Emin Boztepe, Covid-19 salgınıyla birlikte ABD’nin Los Angeles şehrindeki hayatını bırakıp, baba ocağı olan Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Bağlıca Köyü’nde alabalık tesisi açtı.

Eskişehir’de dönemin Çifteler Kasabası’nda 1962 yılında doğan Emin Boztepe, 4 yaşında ailesiyle birlikte Almanya’ya göç etti. Spora 7 yaşında futbolla başlayan Boztepe, Almanya’da karşılaştığı yabancı düşmanlığı, baskı ve şiddet olayları nedeniyle 14 yaşında dövüş sanatlarıyla ilgilenmeye başladı. Profesyonel olarak dövüş sporlarıyla ilgilenen Boztepe, ilk savunma sanatları okulunu 18 yaşında açtı. Çalışmalarıyla Almanya’nın ardından Hong Kong’da da adını duyuran Boztepe, 1990’lı yıllarda ise ABD’de sinema sektörüne giriş yaptı. Hollywood’da çekilen aksiyon filmlerinde oyunculara eğitim verdi ve dövüş sahnelerinin koreografisini yaptı. Aktörlük kariyerinde 6 filmde görev aldı. Ünlü usta, kariyeri boyunca farklı ülkelerde eğitimler verdi ve dövüş gösterileri düzenledi. Boztepe, müsabakalardaki başarılarının ardından dünyanın en iyi dövüş sporcuları arasına girerek, dövüş sanatlarında baba anlamına gelen ’sifu’ unvanıyla anılmaya başladı.

Yıllar sonra baba ocağına döndü

2020 yılına kadar ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde yaşayan Emin Boztepe, Covid-19 küresel salgınının başlamasıyla birlikte baba ocağı olan Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Bağlıca Köyü’ne döndü. Burada bir alabalık tesisi kuran Boztepe, 38 yaşındaki oğlu Vahdet Boztepe ile birlikte yaşamını sürdürüyor. Köyünde merkez haline getirmeyi amaçladığı bir dövüş sanatları akademisi kuracağını aktaran Boztepe, baba ocağına çeşitli yatırımlar yaparak bölgeyi kalkındırmak istediğini kaydetti.

“Almanya’dayken okul aralarında çok kavga ediyorduk”

Almanya yolculuğunu ve yaşam serüvenini anlatan 60 yaşındaki ünlü usta, “Almanya’dayken okul aralarında çok kavga ediyorduk. Oradaki yabancı düşmanlığı vardı ve bize bakış açıları kötüydü. Fiziksel ve psikolojik baskı vardı. Böylelikle 14 yaşında dövüş sanatlarına başladım. 16 yaşında ise bunu meslek haline getirmeye karar verdim. Farklı alanda diploma aldıktan sonra 18 yaşında ilk savunma sanatları okulumu açtım. Başarılı oldum ve ondan sonrasında ise tüm dünyaya yayılan bir hikâye oldu. Almanya’da başlayıp farklı yerlere yaymaya başladım. Sonrasında başka bir organizasyona geçtim, ilk hocam Almandı. Tekvando, Wing Chun ve eskrim öğretti bana. Sonrasında 1980’lerde Hong Kong’da üstatların arasına katıldım. 22 yıl boyunca onları temsil ettim. Baş antrenörlük yaptım, Türkiye’ye Wing Chun ve eskrimi ben getirdim” şeklinde konuştu.

“Dedemden yediğim dayakları bugün bile çok özlüyorum”

Covid-19 salgınının başlamasının ardından köyüne dönmeye karar verdiğini söyleyen Emin Boztepe, “Köyümde yaşadıklarım oldu. Ailemizin hayvanlarına çobanlık yaptım. Hayvanlardan süt alamayınca dedemden yediğim dayakları bugün bile çok özlüyorum. O zaman kızıyorduk tabi. Buraya gelmemde Covid-19 salgınının başlaması da etkili oldu. Los Angeles’ta evde hapis kalacağıma buraya geldim. Kendi baba ocağım varken, oralarda kalmayı düşünmedim. Köye geldim, burada maske dahi takmadım. Burada sıhhatim iyi, sporumu yapıyorum. Talebelerim dünyanın her tarafından gelmeye başladı. Bir de toprak çekiyor insanı, 4 yaşında gidip 60 yaşında geldim. Hâlâ gencim, minderde ter döküyorum” dedi.

“Babama ‘ona yardım edeceğim’ diye söz verdim”

Babasına alabalık tesisinin işletmesinde yardım eden 38 yaşındaki Vahdet Boztepe, “Almanya’da doğdum ve büyüdüm. 5 yıl ABD’de yaşadım ve orada evlendim. 1 yıl da Almanya’ya dönüş yaptıktan sonra temelli Türkiye’ye döndüm. Babama, ‘ona yardım edeceğim’ diye söz verdim. Restoran işimiz var. Mutluyum, bir şey özlemiyorum. Her yeri gördük” ifadelerini kullandı.