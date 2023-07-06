Bilecik’te hobi olarak çocukları için bir dönüm tarlada 50-60 fide dikerek çilek yetiştirmeye başlayan Yalçın Nar, 5 yılda 40 dönüme çıkan arazisindeki fide sayısı 100 bin köke çıktı. Nar, arazisinde herkesin kendi çileğini toplamasına izin verirken, pazarda satacak çilek bulamıyor.

Bilecik merkeze bağlı Ulupınar köyünde yaşayan Yalçın Nar, hobi olarak kendileri ve çocuklarının yiyeceği kadar çilek üretmeye başladıklarını ifade etti. Ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle başta 1 dönüm olan üretim alanını yüksek verim sebebi ile önce 6, ardından 16 ve son olarak da 40 dönüme çıkaran Nar, "5 yıl önce bu çilek işine başladığımda 1 dönümle başlamıştım, şuan 40 dönüme çıktık. İnşallah hedefimiz 100-150 dönüm gibi yerlere çıkmak. Çelikleri burada ve pazarda satıyoruz. İlk amacımız Bilecik, Eskişehir, Bursa, İstanbul gibi büyük illere göndermek. Ardından 150 dönüme çıktığımızda hedefimiz yurtdışına ihracat olacak" dedi.

"Vatandaşlar buraya gelerek ellerine aldıkları sepetlerle taze taze çilek topluyor"

Çiçeklerin cinsi hakkında bilgi veren Nar, "40 dönüm alanda ’Albion’ cinsi çilek üretiyoruz. Yüksek rakıma elverişli, aroması çok güzeldir. Biz burayı açtığımızda vatandaşları dalından çiçek toplayama davet ettik. O gün bu gündür vatandaşlar buraya gelerek ellerine aldıkları sepetlerle hem çiçeklerin tadına bakıyorlar, hem de taze taze topluyorlar. Geçen seneye göre bu yıl hava şartlarından dolayı bu yıl biraz geç başladık. Bu hafta açılışını yaptık, yeni sezona başladık. İnşallah bundan sonra iyi ürünler alacağız" dedi.

"50 kök fideden 60 bin 70 bin 100 bindeyiz şuan"

Bu işe nasıl başladığını anlatan Nar, "Çilek işine biz ilk kendi ihtiyacımız kadarı olan 50-60 kök fideyle başladık. Ardından 1 dönüme, sonra 5, 10, 20, 30 derken 40 dönüme ulaştık Hedefimiz 100 -150 dönüm. 50 kök fideden 60 bin 70 bin 100 bindeyiz şuan. Bu sene 30-35 ton çilek hasadı bekliyoruz, sezon sonuna kadar. Fiyatlar ise burada vatandaş kendi tadıp topladığında ise fiyat 40 TL. Toptan verdiğimizde de 30 TL’ye veriyoruz" dedi.