Bursa’da camilere dadanan sabıkalı hırsızlar öncesinde camilerin avlularında bulunan yatırlara dua etti. Daha sonra camilerden para edecek musluk ve elektrik kablolarını çaldı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bursa’da camilere dadanan sabıkalı hırsızlar öncesinde camilerin avlularında bulunan yatırlara dua etti. Daha sonra camilerden para edecek musluk ve elektrik kablolarını çaldı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale ve Mollafenari Mahallesi’nde bulunan camilere dadanan hırsızlar camilerin musluklarını ve elektrik kablolarını çaldı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde hırsızların önce camilerin avlularında bulunan yatırlara dua ettiği ve daha sonrada musluk ve elektrik kablolarını çaldığı tespit edildi.

Ekipler yaklaşık 125 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Zanlıların önceden de bir çok suç kaydı bulunan Ö.Y. ve M.K. olduğu belirlendi.

Şüphelilerin ikametlerini tespit eden ekipler daha sonra baskın düzenleyerek iki şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri devam eden iki şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan Ö.Y. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mollafenari Hazretleri kimdir?

Camisinden hırsızlık yapılan ve hırsızların türbesinde dua ettiği Molla Fenari Bursa’nın en büyük alimi olarak biliniyor. Ulucami’de imamlık da yapan Molla Fenari Hazretleri Osmanlı Devleti’nin ilk şeyhülislâmı ve zamanının müceddidi olan büyük İslâm âlimi olarak tanınıyor.

Mollafenari Bursa’da müderrislik ve kadılık yaptı. Sultan İkinci Murâd Hân’ın iltifât ve teveccühlerine kavuştu. Onu müftîlik ve kadılık mevkiinin en yüksek makamı olan şeyhülislâmlık vazîfesine ta’yin etti. Pâdişâhın her husûsta en hâs müşaviri oldu. Bu yüksek âlime karşı halkın gösterdiği hürmet ve saygı, fevkalâde idi. Ulucami’ye giderken, halk onu görmek için toplanır, o fazîlet timsâlini görmekten büyük bir haz duyardı. Tefsîr, fıkıh, usûl-i fıkıh ve daha başka ilimlere dâir yazdığı çok kıymetli eserleri vardır. Mantık ilmine dâir olan “Îsâgûcî şerhi”ni bir günde yazıp tamamlamıştır.

1431 senesi Receb ayında Bursa’da vefât etti. Kabri, Bursa’da Keşîş dağı eteğinde, Maksem adı verilen semtte yaptırdığı mescidin yanındadır ve ziyâret edilmektedir. Kabri, Bursa’nın en yüksek semtinde bulunmaktadır. Câmiinin yanında bir de medresesi vardır. Ayrıca birçok hayır işleri de gerçekleştirmiştir.