Edinilen bilgiye göre, 2 ayrı yakalama emri ile özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan toplam 4 yıl 2 ay ağır hapis cezası ile aranan M.O.(28) isimli şahıs Gebze’de yakalandı. Hükümlü şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.O., cezaevine teslim edildi.

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