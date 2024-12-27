Afyonkarahisar’da hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma ve özel hayata ilişkin görüntü ve sesi ifşa etmek suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir şahsı jandarma yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde H.A.Ş. isimli şahsın hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma ve özel hayata ilişkin görüntü ve sesi ifşa etmek suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.