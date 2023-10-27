Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Okan Aytaç, Cumhuriyet’in ilan edilişinin 100. yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Aytaç mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını kutladığımız Cumhuriyet Bayramı’nın, Türk milletinin dönüm noktalarından birini temsil ettiğini belirterek, ’’Türk milleti, varlığına kastedenlere karşı verdiği Kurtuluş Savaşı`nı büyük bir zaferle bitirmiş ve Cumhuriyet`le, tarih sahnesinde dinç bir şekilde yeniden önemli bir yer almıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1923 Pazar günü akşamı yanındakilere, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceklerini söylerken, Türk milletinin onlarca yıldır süren gözyaşı dolu günlerinin bittiğini ve ülkenin her ferdinin iyi bir yönetim biçimine kavuşacağını belirtiyordu. O günden bugüne tam 100 yıl geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyetimizin 100. yılına erişmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakârlıkla mücadele eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın yüzüncü yılını kutluyorum” ifadelerini kullandı.