Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile sağlık hizmeti sunum standartları yükseltildi; üst düzey tıbbi denetim dönemi başlatıldı. Özel hastanelerin işletilmesinden denetlenmesine kadar tüm kurallar yeniden düzenlendi.

Özel hastanelere sıkı takip

Yeni yönetmelik, özel hastanelerde yapılan işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu kontrol eden bir denetim sistemini hayata geçirecek. Yılda 3 kez yapılan rutin denetimlerde kalite standartlarına uygunluk kontrolünün yanında artık yalnızca kalite açısından değil, tıbbi işlemlerin içerikleri de denetime tabi tutulacak. Bakanlık tarafından kurulan 20 bilimsel komisyon, işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu değerlendirecek. Bilimsel komisyonlarda her branştan Türkiye'nin önde gelen uzmanları yer alacak. Kurulacak olan bilimsel komisyonlar ise, “Yenidoğan Yoğun Bakım, Erişkin Yoğun Bakım, Aile Hekimliği, Ortopedi ve Travmatoloji, Acil Sağlık Hizmetleri, Cinsiyet Değişikliği, Tıbbi Genetik Organ Nakli, Radyoloji Hizmetleri, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Tıbbi Onkoloji, Çocuk ve Erişkin Hematoloji, Kulak Burun Boğaz, Gastroenteroloji ve Obezite Cerrahisi, Kardiyoloji ve Erişkin Kalp ve Damar Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Göğüs Hastalıkları, Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri” şeklinde sıralandı.

Özel hastanelerde devir işlemleri yasaklandı

Sağlık hizmet sunumu için özel hastanelere tahsis edilen yatak ve kadrolar, devir konusu olmaktan çıkartılacak. Yeni yönetmelikle, özel hastanelerde yataklı servislerin, yoğun bakımların ve kliniklerde sunulan hizmetlerin üçüncü kişiler eliyle yürütülmesinin tespiti halinde özel hastanelerin ruhsatları iptal edilecek.

Özel hastanelerde fahiş fiyatlar yasaklandı

Özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan herhangi bir ücret talep edilmesi yasaklanacak. Yeni yönetmelikle, fahiş fiyat politikasının önüne geçilerek standart bir fiyat politikası hayata geçirilecek. Fiyatlar belirlenirken SGK tarafından belirlenen SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) fiyatları baz alınacak.

Özel hastane açmak isteyenlere ilave kriterler getirildi

Özel hastane açmak isteyenler için önemli kriterler getirildi. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenlerin hastane açması engellenecek ve sahipliğinde ruhsat iptali gerçekleşen kişilerin yeniden hastane açmaları kısıtlanacak.

Yapay zeka destekli denetim mekanizması

Sağlık Bakanlığı, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” programı çerçevesinde risk yönetimine dayalı, bilişim tabanlı, yapay zekanın kullanıldığı çoklu ve şeffaf denetim mekanizmasını uygulamaya aldı. Özel hastanelerde yapay zeka destekli denetimler gerçekleştirilecek. Bu sayede usulsüzlüklerin önüne geçilecek.

Özel hastanelere yeni kalite akreditasyon mekanizması

Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerin “Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü” tarafından akredite edilmesini zorunlu hale getirilecek. Sağlıkta Akreditasyon Standartlarında 7 boyut, 32 bölüm, 58 standart ve 244 değerlendirme ölçütü yer alıyor. Bu akreditasyon belgesi üç yıllığına verilecek ve her yıl kontrol edilecek. Tarihte ilk kez rutin denetimlere ek olarak kalite akreditasyonu zorunlu hale getirildi.

Sağlıkta Akreditasyon Standartlarında yer alan 7 boyut ise, “Sağlık Hizmetleri, Hasta Deneyimi, Acil Durum Yönetimi, Sağlıklı Çalışma Yaşamı, Yönetim ve Organizasyon, Performans Ölçümü ve Kalite Geliştirme, Destek Hizmetleri” olarak belirtildi.

Vatandaştan memnuniyet bildirimi alınacak

Vatandaşların özel hastanelerden aldığı sağlık hizmetinden memnuniyetini bildirebilmesi için “Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi” ile entegre karekodlu etiketlerin özel sağlık tesislerine konulması zorunlu hale getirildi. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar doğrudan Bakanlığa bildirimde bulunabilecek.

Uzman hekimlere özel hastanelerde yeni çalışma düzeni

Uzman hekimlere, muayenehanelerini kapatmaları kaydıyla özel hastanelerde kadro şartı aranmaksızın çalışma imkanı getirilecek. Hastanelerin ruhsatlı çalışan hekim sayısına ek olarak, muayenehanesini kapatan hekimlere kadro şartı aranmaksızın çalışma olanağı sunulacak.

Özel hastanelerde istihdam ve ambulans zorunluluğu

Özel hastanelerde eczane teknikeri, radyoterapi teknikeri ve elektronörofizyoloji teknikeri çalıştırılması zorunlu hale geliyor. Tarihte ilk kez bu kadrolar için zorunluluk uygulanacak. Özel hastaneler, 24 saat hizmet verecek ambulans servisine kayıtlı, denetlenebilir nakil ambulansı bulundurmak zorunda olacak. Yeni uygulama ile kayıt dışılığın engellenmesi ve vatandaşa erişilebilir sağlık hizmeti sunulması amaçlanıyor.

Deprem riskine karşı önlem

Başta deprem riski olmak üzere zaruret teşkil eden hallerde özel hastanelerin güvenli binalara taşınmasında kolaylık sağlanacak. Depreme dayanıklı, gelişmiş fiziki imkanlara sahip hastanelerde hizmet sunulması hedefleniyor.

Kaynak: İHA