Bitlis Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin kaçırma ve rehin alma olaylarına hazırlıklı olmak amacıyla düzenledikleri tatbikat nefesleri kesti.

Bitlis’te Özel Harekat polislerinin gerçekleştirdiği tatbikat film sahnelerini aratmazken, sis bombalarının içerisinde rehineleri kurtaran timlerim görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı. Senaryo gereği rehin alınan yolcuların serbest bırakılması için müzakerecinin çabalarının sonuç vermemesi üzerine Özel Harekat tarafından araca operasyon düzenlendi.

Otobüs ve içindekileri rehin alan silahlı saldırgana yönelik PÖH timleri tarafından yapılan operasyonda saldırgan etkisiz hale getirilirken, rehineler ise kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Nefes kesen tatbikata özel hareket polislerine 12 Acil Sağlık ve Bitlis Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.