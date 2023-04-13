Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından kan stoklarında azalma yaşanırken, Erzincan’da görev yapan özel harekat polisleri kan bağışında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 11 ilde 50 binin üzerinde can kaybı yaşanırken, Türkiye ilk günden bu yana tek yürek oldu. Deprem nedeniyle kan stoklarında yaşanan sıkıntıların üzerine Erzincan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü ve 10-16 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde harekete geçerek kan bağışına destek verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, "Kan bağışı, milli bir meseledir” sözleriyle Kızılay’a kan bağışında bulunulması çağrısının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı kan bağışı kampanyası başlattı.

“Türkiye için can da veririz kan da”

Canını ortaya koyarak terörle mücadele veren özel harekat polisleri, kampanyaya da anlamlı bir isim koydu. Kampanyanın ismi ise “Türkiye için can da veririz kan da” oldu. İftar sonrası Erzincan Kızılay Kan Merkezine giden özel harekat polisleri, kan bağışında bulundu.