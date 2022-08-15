Barış Pınarı Harekâtında görev yapacak 9 özel harekât polisi düzenlenen törenle Erzincan’dan Suriye’ye uğurlandı.

Barış Pınarı Harekâtında görev yapacak 9 özel harekât polisi düzenlenen törenle Erzincan’dan Suriye’ye uğurlandı.

Erzincan şehir merkezinde bulunan Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde gerçekleşen törene İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile özel harekât polislerinin aileleri katıldı.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, “Bugün İl Emniyet Müdürlüğümüz, özel harekât personelinden Barış Pınarı Harekâtı bölgesine göndereceğimiz kahraman mesai arkadaşlarımızı dualarla uğurlamak için bir aradayız. Rabbim yollarını açık etsin ayaklarına taş değdirmesin. Sağ salim gitsinler ve yine sağ salim gelip, çocuklarına kavuşsunlar diye dualarla onları uğurlamak için bir aradayız” dedi.

“Kahramanlarımızın yolları açık olsun”

Konuşmasının devamında Kurt, “Göndereceğimiz arkadaşlar inşallah o bölgede huzurun ve güvenliğin sağlanmasında çok önemli görevler üstlenecekler ve inşallah yine sağ salim çocuklarına ve ailelerine dönecekler. Bizim duamız bizim temennimiz budur. İnşallah, Rabbim yollarını açık etsin. Rabbim onları muzaffer kılsın. Ailelerine de dualarla ve sabırla beklemelerini temenni ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun” dedi.

Törenin sonunda İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile mesai arkadaşları ve aileleri ile vedalaşan polis özel harekât timleri, sirenler eşliğinde uğurlandı.