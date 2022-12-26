Sakarya’nın Erenler ilçesinde 1 kişinin ölümüyle neticelenen silahlı kavgada Özel Harekat ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde 1 kişinin ölümüyle neticelenen silahlı kavgada Özel Harekat ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20 Aralık gecesi Erenler ilçesi, Mimar Sinan Caddesi ve Sakarbaba Caddesi’nin birleşiminde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan 26 yaşındaki İbrahim Türer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olaya karışan 3 şüpheliyi tespit etti. Ekipler tarafından gerçekleşen operasyon neticesinde ise 2 kişi tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.E. isimli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Olayın son şüphelisi olan B.M. ise Erenler ilçesinde saklandığı adreste Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.