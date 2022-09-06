Otomotiv sektöründe yazılım geliştiren, bilgisayar mühendisi İsa Karahan, Sakarya’dan aldığı ikinci el halk otobüsünü, 9 aylık çalışma ile akıllı karavana çevirdi.

Otomotiv sektöründe yazılım geliştiren, bilgisayar mühendisi İsa Karahan, Sakarya’dan aldığı ikinci el halk otobüsünü, 9 aylık çalışma ile akıllı karavana çevirdi.

Ailesinin rahat etmesi için geniş bir araç düşündüklerini belirten İsa Karahan, “Sakarya’dan halk otobüsünden çıkan bir araç aldık. Şasenin üzerine, 4 kişilik bir çekirdek ailenin ev rahatlığında kalabileceği bir karavan oluşturmak istedik. Tasarımını kendim geliştirdim. Yazılım sektöründe olduğum içinde otomasyonu için gerekli bütün düzeni ve yazılım kendim yaptım. Otobüsün üstüne 5 güneş paneli yerleştirdik. Buzdolabı, fırın, diğer aydınlatma ve prizler için gerekli olan elektriğimizi, güneş panellerinden, güçlü pillerde depolayarak kullanıyoruz. Her türlü enerji sarfiyatı takibini, aydınlatma ve cihaz ayarlarını tablet üzerinden açık kodlu bir yazılım vasıtası ile takip ediyoruz. Önemli olan eşim ve çocukların mutlu olmasıydı. Onların rahatı için, tasarımı bana ait bir karavan yaptık. Güneş olmayan günlerde, araçtaki akülerde depoladığımız enerji ile 4-5 gün cihazlarımızı kullanmaya devam edebiliyoruz” dedi.

Yaklaşık olarak 2 milyon lira harcayarak 9 ayda imal edilen karavan, yaz-kış kullanılabilme özelliklerine sahip oluyor. Salgın sürecinde, yazılım sektöründe evden çalışmanın gelişmesi ile birlikte, hızlı internet bağlantısı da olan karavan, bilgisayar mühendisi İsa Karahan için ofis imkanları da sunuyor. Proje bazlı çalışma yapan yazılımcılar, aileleri ile birlikte tabiat harikası alanlarda sakin bir çalışma ortamında, işlerini daha hızlı bitirebiliyor. Uludağ’da Çobankaya kamp alanında 3 ay güzel günler geçiren Karahan Ailesi, Eylül ayında hava sıcaklığının Uludağ’da 10 derecenin altına düşmesi ile Ege sahillerini dolaşmak üzere yola çıktı. Karavanları ile bin 600 kilometrelik uzun bir tur da gerçekleştiren Karahan ailesi, aracı mutlu bir şekilde huzur buldukları tabiat ortamına taşıyarak hayatlarını sürdürüyorlar.