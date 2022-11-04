Sakarya’da özel halk otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, otobüste bulunan 5 kişi yaralandı.

Sakarya’da özel halk otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, otobüste bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sapanca ilçesi Göl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan M.K. idaresindeki 54 J 6522 plakalı özel halk otobüsü ile karşı yönden gelen Hüsamettin Uygur yönetimindeki 54 SL 890 plakalı Toyota marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Hüsamettin Uygur ve otobüste bulunan 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Uygur’un hayatını kaybettiğini belirledi.

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Özel halk otobüsündeki 5 yaralı ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle bölgede oluşan trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.