Kastamonu’da seyir halindeki özel halk otobüsü, belediye ekiplerince asfalt atılmadan bırakılan caddede toprağa saplandı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tosya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kazı çalışması yapılan cadde Kastamonu Belediyesi ekiplerince asfalt atılmadan bırakıldı. Sabah saatlerinde yolcu almak için seyir halindeki özel halk otobüsü, kazı yapılan alandan geçerken toprağa saplandı. Aracından inen özel halk otobüsü şoförü ve yolcular, duruma tepki gösterdi. Kazı alanında toprağa saplanan özel halk otobüsünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.