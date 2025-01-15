Balıkesir’de üretilen ve dünyanın en güçlü orman yangın söndürücüsü olarak ifade edilen ’Taş Suyu’, çevre dostu yapısı ve etkinliğiyle dikkat çekiyor. Taş Suyu’nun en önemli özelliği, uygulandığı yerlerde tekrar yangın çıkmasını önlemesi. Taş Suyu’nu icad eden ve üreten AR-GE Firması Sahibi Faruk Durukan “Eğer Amerika isterse biz yardıma gitmeye hazırız” dedi

Bilimsel çalışmalara göre, 1 ton Taş Suyu, 200 ton suya eşdeğer bir yangın söndürme kapasitesine sahip olarak değerlendiriliyor. Bu etkileyici özellik, Taş Suyu’nun literatüre geçmesine ve çevre dostu, insan ve hayvan sağlığına zararsız bir çözüm olarak bilimsel literatürde kabul edilmesine yol açtı.

2000 yılında Yunanistan’da çıkan büyük orman yangınında da kullanılan Taş Suyu, yangını başarıyla durdurmaya yardımcı olmuş ve etkisini kanıtlamıştı. ODTÜ (Ortadoğu Teknik Üniversitesi), 2013 yılında Taş Suyu’na en iyi AR-GE ödülünü vererek bu başarıyı taçlandırdı.

Taş Suyu’nun geliştiricisi Faruk Durukan, 200’e yakın bilimsel literatürde adının geçtiğini belirterek, "Biz aslında bir ar-ge şirketiyiz. 25 yıl önce taşları suya çevirmiştik. Bu taşların en büyük özelliği orman yangınları veya başka yanıcı malzeme üzerine atıldığı zaman bir daha yanmamasıdır bunun en büyük özelliği.” dedi.

Taş Suyu’nun 2000 yılında Yunanistan yangınlarında kullanıldığına dikkatleri çeken Durukan “Hatta 2000 yılındaki Yunanistan’daki büyük orman yangınında da kullanılmıştı taş suyu ve anında orman yangınları kesmişti ve durdurmuştu. Görüyoruz ki Amerika çaresizlik içerisinde yüzlerce uçağı uçuruyor helikopterler ama yangını söndüremiyor.” dedi.

Amerika’daki yangınların söndürülmesinde Taş Suyu’nun başarılı olacağına inandığını ifade eden Faruk Durukan “Bizim elimizde bu yangını söndürecek taş suyumuz mevcuttur. Bu ürün bilimsel literatürüne de girmiştir. Taş suyunu da dünyada sadece biz üretiyoruz. Amerika da üretemiyor. Bununla ben daha evvelden ODTÜ Yılım Bilim Adamı ödülünü almıştım.” diye konuştu

Talep gelirse Amerika’ya yardım edebileceğini ifade eden AR-GE Firması Sahibi Faruk Durukan ”Eğer Amerika isterse biz yardıma gitmeye hazırız. Malzemeyi de göndermeye hazırız. Amerika teknolojiyi sadece kendilerinde var olduğunu sanmasın. Biraz dünyaya bakmaları yeterli. Boşu boşuna da ormanlar, bir sürü canlılar yanıyor, gidiyor. Biz sadece problemleri çözmeye uğraşıyoruz ve çözmeye de devam edeceğiz. ”dedi.