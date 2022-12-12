Eskişehirli SMA hastası Sefa bebeğe destek olmak için Türkiye’nin dört bir yanından gelerek kilometreleri ardında bırakan otomobilseverler, hem Güzellik Yarışması’nda modifiyeli araçlarını sergilediler, hem de böyle bir organizasyona katılmaktan dolayı memnun olduklarını dile getirdiler.

Eskişehirli SMA hastası Sefa bebeğe destek olmak için Türkiye’nin dört bir yanından gelerek kilometreleri ardında bırakan otomobilseverler, hem Güzellik Yarışması’nda modifiyeli araçlarını sergilediler, hem de böyle bir organizasyona katılmaktan dolayı memnun olduklarını dile getirdiler.

Eskişehirli otomobilsever vatandaşlar tarafından SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastası Sefa bebeğe yardım toplamak amacıyla “En Güzel Araba Yarışması” düzenlendi. İl dışından da epey katılım gösterilen organizasyonda belli bir miktar bağış toplandı. Kendi kategorilerinde yarışmada dereceye giren Emre Mutlu Karpuz ve Muhammet Evrensel, tören sonrası hem etkinlikten bahsettiler hem de arabaları hakkında çeşitli bilgiler verdiler. Etkinlikte toplanma amaçlarının Sefa bebek olduğunu dile getiren Karpuz, “Az çok demeden bir miktar parayla destek olmaya çalıştık” dedi.

“Elimizden geldiğince bütün fuarlara destek veriyoruz”

“Şu anda burada toplanma sebebimiz Sefa bebektir” diyen genç girişimci Karpuz, “Az çok demedik ve bir parayla da olsa destek olmaya çalıştık. Aracımız ise Avrupa kategorisi güzellik yarışmasında birinci ilan edildi. 2005 model olan arabama; air süspansiyon ve yeni bir jant taktırıp taktırdım. Dışına ise pırlanta kaplama yaptırdım. Yani araç dolunun dolusudur denilebilir. Elimizden geldiğince bütün fuarlara katılıp desteğimizi vermeye çalışıyoruz” diye belirtti.

“Arabasıyla ilgilenen genç, kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyor”

Otomobil sevdasının nasıl başladığını anlatan Karpuz, “Küçükken hep havalı ve egzozlu arabaları geçerken görürdük. O zamandan beri bizde de bir alışkanlık oldu. ‘Tavsiye eder misin?’ diye sorarsanız, herkese ederim. Şimdiki çocuklar kötü alışkanlar edineceklerine arabalara heves etsinler. Arabasıyla ilgilenen genç insan, kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyor” şeklinde konuştu.

“Hem yarışmaya katıldım hem de kardeşimize katkı vermeye çalıştım”

Arkadaşlarının daveti üzerine araba camiasına geldiğini dile getiren 24 yaşındaki Evrensel, “Güzel bir etkinlik oldu. Tüm arkadaşlarımın eline koluna sağlık. Buraya gelmeden önce arkadaşlarım, ‘Aracını güzellik yarışmasına sokmalısın’ dediler. Ben de onlara inandım ve hem güzellik yarışmasına katıldım hem de SMA hastası kardeşimize katkı vermeye çalıştım” dedi.

“En iyisini yapacağım dedim ve yaptım”

“Küçükken abimlere araba tutkularından dolayı çok özenirdim” diye Evrensel, “En iyisini yapacağım dedim ve elimden gelenin en iyisini yaptım. Aracıma yeni bir ses sistemi yaptırmakla beraber jant, hava filtresi, havalı korna ve yeni model bir direksiyon aldım” diyerek sözlerini tamamladı.