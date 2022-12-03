Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Dünya Engelliler Günü’nde Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde eğitim gören engelli bireye sürpriz doğum günü yaptı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Dünya Engelliler Günü’nde Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde eğitim gören engelli bireye sürpriz doğum günü yaptı.

Başiskele’de Belediye Başkanı Yasin Özlü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli gençleri yalnız bırakmadı. Geleceğin bilim insanlarının yetiştiği Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde bilgisayar programcılığı eğitimi alan öğrenciler, Başkan Özlü ile bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette Başkan Özlü öğrencilerle bol bol sohbet etti, istek ve taleplerini birinci ağızdan dinledi. Aynı zamanda Başkan Özlü, 3 Aralık’ta doğan Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrencisine sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.