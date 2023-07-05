Bursa’nın İznik ilçesinde göle giren bir kişi yüzerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir’den gelen 60 yaşındaki Feyzullah Sığınan, Sahil yolu karşısından göle girdi. Yaşlı adam gölde kalp krizi geçirdi. Feyzullah Sığınan’ı baygın halde gören eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Baygın halde olan yaşlı adam gölden çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaşlı adam ekiplerin kalp masajına ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feyzullah Sığınan’ın banka emeklisi olduğu öğrenildi.