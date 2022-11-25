İzmir’in Menemen ilçesinde yaşayan özel gereksinimli genç kızın düğün hayali gerçek oldu. 22 yaşındaki Rabia Aktaş’ın kuaförde saçı ve makyajı yapıldı, gelinlik giydirildi, temsili düğünü gerçekleştirildi. Genç kızın annesi, "Kızımı gelinlikle gördüğüm içinde ben de mutlu oldum ve çok duygulandım" derken, 22 yaşındaki Rabia’nın mutluluğu görülmeye değerdi.

İzmir’in Menemen ilçesinde yaşayan özel gereksinimli genç kızın düğün hayali gerçek oldu. 22 yaşındaki Rabia Aktaş’ın kuaförde saçı ve makyajı yapıldı, gelinlik giydirildi, temsili düğünü gerçekleştirildi. Genç kızın annesi, "Kızımı gelinlikle gördüğüm içinde ben de mutlu oldum ve çok duygulandım" derken, 22 yaşındaki Rabia’nın mutluluğu görülmeye değerdi.

Menemen ilçesinde yaşayan özel gereksinimli Rabia Aktaş, her genç kız gibi gelinlik giymek ve düğün hayali kuruyordu. Rabia’nın bu hayali, kurum ve kuruluşları harekete geçirdi. Menemen Belediyesi, Menemen Gönüllü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay’ı Menemen Şubesi iş birliği yaptı ve genç kız için gerçeği aratmayan bir düğün organize edildi.

Saçı, makyajı, düğünü, konvoyu, her şeyi düşünüldü

Öğle saatlerinde Egekent 2’deki evinden kuaför salonuna götürülen genç kızın burada gelin saçı ve makyajı yapıldı. Kuaförden ailesiyle yaşadığı eve geçen genç kız, annesi ve babası tarafından gelinliğiyle uğurlandı.

Polis trafik ekiplerinin korteji eşliğinde düğün salonuna gelen genç kız, hem hayalini yaşadı hem de gönlünce eğlendi. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da, Rabia’nın mutluluğuna birlikte dans ederek ve halay çekerek ortak oldu. Temsili düğüne katılanlar da genç kızın mutluluğuna alkışlarla ve dans ederek eşlik etti.

Anne Aktaş: "Çok duygulandım ve çok mutlu oldum"

Anne Aysel Aktaş, kızı Rabia’nın 3 çocuğundan en büyüğü olduğunu belirterek, “Özel gereksinimli kızımın en büyük hayali bir gelinlik giymekti. Her genç kızın hakkı olduğunu düşündüğüm gibi kızımın da bu hayalini gerçekleştirmek için sağolsunlar belediyemiz, derneklerimiz ve emniyetimiz seferber oldu. Çok mutluyuz. Geçen hafta kına gecesi düzenlemiştik. Şimdi de gelinlik dileğini gerçekleştirdiler. Gördüğünüz gibi kızım çok mutlu oldu. Kızımı gelinlikle gördüğüm için ben de mutlu oldum ve çok duygulandım. Emeği geçen herkese, davetimize icap edip gelen herkese sonsuz teşekkür ederim” dedi.

"Benim için çok özel bir düğün"

Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ise, “Yaşamak, hayaller kurmak ve onları gerçekleştirmekle ilgilidir. Hele ki onu bir özel gereksinimli dünya güzeli bir kız evladınız kuruyorsa… Onun hayaline sahip çıkmak, o hayalin bir parçası olmak ve birlikte gerçekleştirmek harikadır. Güzel ilçemizde Menemen duyarlılığını bir kez daha hep birlikte sergiledik. Rabia Aktaş’ın gelin olma hayalini kendisine iş edinerek bu anlamlı organizasyonu planlayan Menemen Gönüllü Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği Başkanı Senem Çelik‘e, gelin konvoyuna kortej desteği veren Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğümüze, organizasyonun tüm aşamalarında yüreğini koyan mesai arkadaşlarıma, Menemen’imizin yüreği güzel insanlarına katılım ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte bizlere yakışanı yaptık. İçtenlikle belirteyim ki hayatımın en özel, en anlamlı nikahına katıldım; çünkü bu yoğun tempo içerisinde Rabia Aktaş’ın en mutlu anlarına, istendiğinde hayallerin gerçek olabileceğine tanık oldum. Harikasınız. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Gelinlik giydiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Rabia ise düğünde doyasıya eğlendi.