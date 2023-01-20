Eskişehir’de karne ve yarıyıl tatili heyecanı yaşayan özel gereksinimli öğrenciler, karnelerini Vali Erol Ayyıldız’ın da katıldığı törende protokol üyelerinin elinden aldılar. Çocuklarla sohbet eden protokol üyeleri, kendileri için hazırlanan mini piyano resitalini büyük bir zevkle dinlediler.

Eskişehir’de karne ve yarıyıl tatili heyecanı yaşayan özel gereksinimli öğrenciler, karnelerini Vali Erol Ayyıldız’ın da katıldığı törende protokol üyelerinin elinden aldılar. Çocuklarla sohbet eden protokol üyeleri, kendileri için hazırlanan mini piyano resitalini büyük bir zevkle dinlediler.

İlk ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler için karne ve yarıyıl tatili heyecanı bugün itibariyle başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de öğrenciler karnelerini aldılar. Odunpazarı İlçesi Ihlamurkent Mahallesi’nde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Özel Eğitim Anaokulu’nda öğrenim gören özel gereksinimli öğrenciler karnelerini, okulu ziyaret eden Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Odunpazarı İlçe Kaymakamı Ömer Ulu, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Pervin Töre ve Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun’un elinden aldılar. Çocuklarla bir araya gelen protokol, renkli anlar yaşadı. Çocukların her biriyle tek tek sohbet eden Vali Erol Ayyıldız ve beraberindeki protokol üyeleri, onların karne heyecanına ortak olup, çocuklara hediyeler verdiler. Öğrencilerin durumları ve okul hakkında öğretmenlerle sık sık sohbet eden Vali Ayyıldız, daha sonra özel gereksinimli öğrenciler tarafından hazırlanan mini piyano resitalini diğer protokol üyeleri ile birlikte dinledi. Özellikle gitar çalan öğretmeni ile birlikte ‘Hey Onbeşli’ türküsünün müziğini piyanosu ile çalan Alparsan isimli öğrenci dinleyenlerden tam not alıp büyük beğeni topladı.

Okuldaki her bir sınıfı gezen protokol, öğrencilerle olduğu gibi velilerle de sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Protokol üyeleri, karne dağıtımından sonra okul bünyesinde hazırlanan ikramlar ile birlikte öğretmenlerle birlikte çay içip sohbet etti. Sohbetin ardından etkinlik sona erdi.