Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde özel gereksinimi bulunan Mülayim Dede Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri hayata kolay adapte olacak çalışmalar yapıyorlar.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde özel gereksinimi bulunan Mülayim Dede Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri hayata kolay adapte olacak çalışmalar yapıyorlar.

Orta düzey zihinsel engelli öğrenciler ve otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü okulda, özel öğrenciler çeşitli sebzeler yetiştirerek, becerilerini geliştiriyor. Özel öğrencilerin toprağa dokunmasının amaçlandığı çalışma doğrultusunda okul bahçesinde oluşturulan 50 metre karelik serada öğrenciler çapa yaparak, sebze fidesi dikerek, diğer yandan okul içerisinde ev ortamı oluşturulan atölyede yemek ve kişisel bakımlarını yapmaları öğretiliyor.

Okulda eğitim gören 30 öğrenci, yaz döneminde domates, biber, salatalık dikimi ve bakımı ile ilgilenirken kış döneminde ıspanak, marul ve maydanoz dikimi ve bakımı yapıyorlar. Öğrencilerden Bayram Sağlam (15) okulda toprakla uğraştığı için çok mutlu olduğunu ifade ederken, " Çapa yaptık, marul, maydanoz ve ıspanak diktik. Arkadaşlarımızla tarımla uğraşmayı çok seviyor" dedi.

"Çocuklarımızın yaşam becerilerini geliştiriyoruz"

Okulu Müdürü Halil Muslu, okullarında, orta düzey zihinsel engelli öğrenciler ve otizmli 30 öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti sunduklarını ifade ederken, "Burada lise düzeyi üçüncü kademe öğrencilerimizin günlük yaşamlarını geliştirme dersinde, mevsimlerine göre okul seramızda diktiğimiz ürünleri yetiştirmelerini bakımlarını, büyütmelerini bir şekilde bu çalışmalara ortak olmalarını sağlıyoruz. Yaz mevsiminde domates, salatalık gibi yazlık ürünler, kış mevsiminde de marul gibi, maydanoz gibi ya da tere, roka gibi ürünleri ektik. Bunları çocuklarımız haftada bir on günde bir seraya girerek hafif hafif bakımlarını yapıyorlar. Büyüdüklerini kendileri görüyorlar. Kısacası sevgilerini katarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bizi de bu çok mutlu ediyor. Onun dışında okul içerisinde uygulama evinde günlük yaşam becerilerini geliştirme faaliyetlerimiz var. El sanatları ve mobilya atölyelerimizde atık ürünlerden bir şekilde yeni ürünler elde ediyorlar. Bunlara çocuklarımızı ortak ederek yaşam becerilerini geliştirmelerini bir şekilde sağlıyoruz."