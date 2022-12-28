Eskişehir’de özel gereksinimli çocuğu olan ailelere yönelik hazırlanan Gönül Bağı Projesi çerçevesinde gerçekleştirilecek olan ‘Anneler İçin Kişisel Bakım’ etkinliği süresince aileler temel bakım hizmetlerini kuaförlerden ücretsiz olarak alabilecekler.

Eskişehir’de özel gereksinimli çocuğu olan ailelere yönelik hazırlanan Gönül Bağı Projesi çerçevesinde gerçekleştirilecek olan ‘Anneler İçin Kişisel Bakım’ etkinliği süresince aileler temel bakım hizmetlerini kuaförlerden ücretsiz olarak alabilecekler.

Eskişehir Valiliği himayelerinde özel gereksinimli çocukların ailelerine yönelik yürütülen ‘Gönül Bağı Projesi’ çerçevesinde, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası işbirliğiyle ‘Anneler İçin Kişisel Bakım’ etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlikle ilgili İl Millî Eğitim Müdürü Pervin Töre’yi ziyaret eden Berberler ve Kuaförler Odası eğitim ekibi, etkinlik içeriği hakkında fikir alışverişinde bulundu. Etkinlik çerçevesinde özel gereksinimli çocukların ailelerinin proje süresince temel bakım hizmetlerini kuaförlerden ücretsiz olarak alabilmeleri kararı alındı.