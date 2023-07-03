Eskişehir’de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Mutlu Çarşamba’ projesi çerçevesinde Özel Gereksinimli Çocuklara yönelik spor faaliyetleri başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından başlatılan ve Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Eskişehir’de Özel Gereksinimli çocuklara yönelik spor faaliyetleri 4 Temmuz Salı gününden itibaren başlayacak. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yaz dönemi GSB Okulları bünyesinde, Otizm ve Down Sendromlular içim temel hareket eğitimi, Down Sendromlular-Dil Konuşma Bozukluğu (Raporlu) - Tip 1 Diyabet rahatsızlığı olanlar için karate, işitme engelliler için badminton, engelli vatandaşlar için ise fitness eğitimlerinin verileceği belirtildi. 6 tesiste antrenörler eşliğinde gerçekleşeceği ifade edilen eğitimler için İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün paylaştığı program dâhilinde tesislere gidilerek kayıt yaptırılabileceği bildirildi. Yaz boyunca haftanın beş günü belirli saatlerde devam edecek olan tüm eğitimlerin ücretsiz olacağı da ifade edildi.

Öte yandan eğitimler, Porsuk Spor Salonu, Odunpazarı Dedekorkut Parkı, Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu, Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu, Sazova Atletizm Pisti ve Eskişehir Yeni Stadyum Fitness Salonu’nda yapılacak.