Daha sonra pişen kurabiyeleri etkinliğe katılanlara dağıtan çocuklar, çalan müzikle gönüllerince eğlendi. Programa, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bayram Sezgin ve şube müdürleri katıldı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı faaliyet yürüten Mola Evleri, özel gereksinimli çocukları olan ebeveynlerin günlük yaşamlarını kolaylaştırırken, mola evlerinde düzenlenen etkinlikler çocukların hayatına renk katıyor.

Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli çocukların hayatlarını kolaylaştırmak, moral ve motivasyonlarını arttırmaya yönelik farklı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mola Evlerinde eğitim gören özel gereksinimli çocuklar için serbest etkinlik faaliyetleri çerçevesinde masterchef etkinliği düzenledi.

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