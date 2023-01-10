Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik başlatılan “Sinema Günleri” etkinliği ilk daha ilk programda büyük ilgi gördü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik başlatılan “Sinema Günleri” etkinliği ilk daha ilk programda büyük ilgi gördü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim, sosyal gelişim ve atölye çalışmaları ile etkinlikler devam ediyor. Bu çerçevede son olarak her özel gereksinimli bireylere ailesiyle beraber katılabileceği, günlük hayatın stresinden uzaklaştıran, motivasyon katan bir etkinlik başladı. “Sinema Günleri” programı Sosyal Gelişim Merkezi’nde ilk misafirlerini ağırladı. Film programı animasyon gösterimiyle başladı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte özel gereksinimli bireyler ve aileleri Büyükşehir’e duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sosyal Gelişim Merkezi olarak vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz hizmetlerimiz devam ediyor. Son olarak yapmış olduğumuz faaliyette özel gereksinimli bireyler ve ailelerini sinema ile buluşturduk. Konferans salonumuzda gerçekleştirdiğimiz etkinlikte animasyon film izledik. Bazı özel gereksinimli bireylerimiz ilk kez sinemaya gittiğini ve bundan dolayı bir hayli mutlu olduklarını dile getirdiler. Özel gereksinimli bireylere dönük yapmış olduğumuz sinema günlerimizin başladığını belirtmekle birlikte, onların hayatlarına yeni renkler katmaya devam edeceğiz” denildi.