Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir işletme sahibi, özel gereksinimli bireyleri iş yerine davet ederek, kendilerine pizza ikramında bulundu. Engelli bireyler, kendi pizzalarını yaptı, birbirlerine ikram etti.

Silopi’de 15 yıldır pizza şubesi işletmecisi ve aynı zamanda pizza ve fastfood ustası Haşim Ekinci, 18 engelli bireyi iş yerine davet etti. Çarşı merkezinde toplanan engelli bireyler Haşim Ekinci’nin iş yerine gelerek çay içip bir süre sohbet etti. Daha sonra engelli bireyler mutfak önlüğü ve bone takarak mutfakta beraber pizza yaptı. Engelli bireylere hamur açmaktan, pizza dizimine kadar yardımcı olan Ekinci, kendileri ile yer yer eğlenerek halaylar çekti. İlçedeki engelli bireyler, pizza yapımı, pişirme aşaması ve kızartma işlemlerinin ardından kendi pişirdikleri pizzaları yedi. İş yeri mutfağında pizza yapımı esnasında yer yer halay çeken engelli bireyler, günün tadını çıkardı.

İşletmeci Haşim Ekinci, amaçlarının yılın her günü onları anmak olduğunu, bu tür etkinlikleri sürekli yaptıklarını dile getirdi. Bugün özel arkadaşları ağırladıklarını ve çok güzel zaman geçirdiklerini ifade eden Ekinci, "Onlarla beraber mutfağa girdik. Kimisi hamur açtı kimisi fırına baktı, kimisi kızartmaları yaptı, kimisi de garsonluk yaptı. Tamamen her şeyi kendileri bizzat yaptı. Bu esnada çok mutlu olduklarını gördük ve biz de çok mutlu olduk. Yer yer müzik eşliğinde beraber halay çektik. Şunu özellikle belirtmek istiyorum; onlar bizim için her zaman özeldir ve değerlidir. Her zaman onların yanında olacağız ve bu tür etkinliklerimizi sürekli yapacağız. İyi ki varlar" dedi.

Engelli bireyler, yaptıkları pizzaları yedikten sonra yemek duası yaparak, iş yeri sahibine de teşekkür ederek ayrıldı.