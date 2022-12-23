Özel gereksinimli bireylere sosyal alanlarda çözümler sunan ve sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştiren Şile Belediyesi, 24 Aralık Cumartesi günü Şile Belediyesi Çamlık Mercanköşk Sosyal Tesisleri’nde özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir araya geliyor. Buluşmada, özel gereksinimli bireyler için çeşitli etkinlikler yapılacak.

Özel gereksinimli bireylere sosyal alanlarda çözümler sunan ve sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştiren Şile Belediyesi, 24 Aralık Cumartesi günü Şile Belediyesi Çamlık Mercanköşk Sosyal Tesisleri’nde özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir araya geliyor. Buluşmada, özel gereksinimli bireyler için çeşitli etkinlikler yapılacak.

Şile Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan programda, özel gereksinimli bireylere özel gerçekleştirilecek etkinlikler ve aktiviteler yer alacak. Çiçek dikim atölyeleri, boyama atölyeleri, balon atölyeleri, yüz boyama atölyeleri gibi etkinliklerin yanı sıra müzik etkinlikleri de yer alacak.

Şile Belediyesi’nin bakım-onarım ve yenileme çalışmalarını üstlendiği Şile Borsa İstanbul Halk Eğitim Merkezi Engelsiz Yaşam Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nden önce gerçekleşen açılış töreniyle, özel gereksinimli bireylerle hediye edilmişti. Şile Belediyesi’nin özel gereksinimli bireyler için yaptığı faaliyetler hakkında bilgi veren Başkan İlhan Ocaklı “Özel gereksinimli vatandaşlarımıza sosyal alanlarda fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen bu çalışmalar bizim için çok önemli. Ancak belki de daha önemli olan özel gereksinimli bireylerimiz için toplumda farkındalık oluşturabilmek. Farkındalık onların fiziki koşullarını iyileştirmek kadar büyük bir öneme sahip. Bu sebeple özel gereksinimli vatandaşlarımız ve ailelerinin yaşadığı zorlukları anlamaya çalışmak en önemli adım. Onların sorunlarla baş etmelerine yardımcı olmak ve hayatlarını kolaylaştırabilmek için hep birlikte çaba harcamalıyız. Onlarla olmak, onların masumiyetlerini hissetmek çok önemli. Atölye çalışmalarımızı bir güne sığdırmayı doğru bulmuyoruz. Sık sık onlarla bir araya geliyor birlikte vakit geçiriyoruz. Özel gereksinimli bireylerimizle ve aileleriyle aramızdaki bağ 3 Aralık ile sınırlı olmayacak. Bizler onları bu özel günlerle sınırlandırmayı doğru bulmuyoruz. Bu sebeple sıklıkla bir araya geliyor, birlikte sosyalleşiyor, eğleniyor, beraber vakit geçirmeye gayret ediyoruz” dedi.