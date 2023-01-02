Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği tarafından Karşıyaka Mahallesi’nde ikamet eden 7 nüfuslu Yüce ailesine beyaz eşya desteği verildi.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği tarafından Karşıyaka Mahallesi’nde ikamet eden 7 nüfuslu Yüce ailesine beyaz eşya desteği verildi.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, kent merkezinde toprak evde yaşayan 7 nüfuslu özel gereksinimli aileye beyaz eşya malzemesi desteğinde bulunduklarını söyledi. Aydoğdu, "Gönüllü hayırseverlerin desteği ile ailenin beyaz eşya ihtiyacını karşıladık. Bu tür özel gereksinimli aileler için desteklerimiz devam edeceğiz. Bu tür engelleri toplum olarak aşacağız. Bizler Gençlik ve Engelliler Derneği olarak her daim engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak ve önündeki tüm engellerle mücadele etmek için her daim köprü olacağız. Bize bu güzel ve değerli hayırda bulunan tüm değerli hayırseverlerimize teşekkür eder kalbi şükranlarımızı sunarız. Tohum toprağa, engelliler topluma emanettir" dedi.

Özel gereksinimli çocukların annesi Aynur Yüce ise 5 çocuk annesi olduğunu belirterek, "Evimizde buzdolabı, çamaşır makinesi ve tüp ocağı yoktu. Çocuklarımın elbiselerini ise her gün elle yıkıyordum. Beyaz eşya ihtiyacımızı karşılayan Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu ve dernek yönetimine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.