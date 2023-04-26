Eskişehir’de yeni evlenecek çiftlerde şimdiden düğün telaşına kapıldı. Sezonda hareketlilik başlarken gelin adayları gelinlikçilerin yolunu tutmaya başladı. Fiyatların ise geçen seneye göre 2 katına çıktığı belirtiliyor.

Düğün sezonunun açılacağı yaz aylarına sayılı günler kala, vatandaşı hazırlık telaşı sardı. Düğün hazırlığında olan vatandaşların alışverişlerinden en çok rağbet gören işletmelerin başında gelinlikçiler geliyor. Yazın yapacakları düğünlerin telaşını aylar öncesinden kapılan çiftler, şimdiden gelinlik siparişlerini vermeye başladı. Geçtiğimiz seneye göre gelinlik fiyatlarının iki katına çıktığını söyleyen gelinlikçiler, bu nedene bağlı olarak vatandaşların satın almaktan çok kiralamayı tercih ettiğini belirtiyor.

“Fiyatlardan dolayı kış döneminden gelinlik ayırtmaya başladılar”

Yaz düğünlerinin yanı sıra kış düğünlerindeki artış nedeniyle sene boyunca satış yaptıklarını söyleyen esnaf Selin Özergen, müşterilerin bir sene önceden bile gelinlik ayırtabildiklerini dile getirdi. Gelin adaylarının taleplerine ve bütçelerine göre dikim yaptıklarını aktaran Özergen, “Yılbaşından sonra tempolu bir sürece girdik. İnsanlar artan fiyatlardan etkilenmemek için kış döneminden gelinlik ayırtmaya başladılar. Hatta geçen seneden bile ayırtanlar oldu. Gelinliklerde fiyat artışı söz konusu. Fiyatlara rağmen bu sene talep daha yoğun. Artık kışın da düğün oluyor. Sadece yazın düğün olur diye bir şey kalmadı. Yaz, kış devamlı çalışıyoruz. Geçen seneye göre fiyatlar iki üç katına yükseldi. Bunun en büyük nedeni dolar kurundaki haraketlilik. Biz de müşterilerin isteğine ve bütçesine göre dikim yapıyoruz” diye konuştu.

“Müşteriler daha şatafatlı gelinliklere yöneldi”

Bu sene özellikle Prenses model gelinliklerin daha çok tercih edildiğine değinen Özergen, bu model gelinlik fiyatlarının 10 binden 20 bin TL’ye kadar satıldığından bahsetti. Müşterilerin sade gelinlikler yerine daha şatafatlı gelinlikler tercih ettiğini belirten Özergen, “Bu sene Prenses model gelinlikler daha çok tercih ediliyor. Tesettürlü ve helen model gelinliklere de talep var. Ancak helen model daha çok kır düğünleri için kullanılıyor. Fiziğe ve isteğe göre her türlü imkânı sağlıyoruz. Daha az kabarıklar 5 bin TL’den başlıyor. Prenses modeller 10 bin TL’den başlıyor, 20 bin TL’ye kadar devam ediyor. Hepsinde kiralık ve satılık opsiyonlarımız var. Şu anda kiralık daha fazla tercih ediliyor. İnsanlar artık sade bir şey istemiyorlar. Daha şatafatlı ve simli gelinliklere yöneliyorlar. Kiralık ve satılık fiyatları arasında çok cüzi bir fark var. Çünkü biz bu gelinlikleri tekrardan kullanamıyoruz. O yüzden aralarında çok fazla fiyat farkı yok” ifadelerini kullandı.