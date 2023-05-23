Çanakkale’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci Yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan 47,5 kilometrelik Gelibolu-Eceabat Yolu Projesi’nin 32 kilometrelik bölümünü ile seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü. Gelibolu-Eceabat Yolu ile zamandan 126 milyon TL, akaryakıttan 35 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 161 milyon TL tasarruf edilecek. AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Hükümetleri döneminde yapılan Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu Projesi’nin 32 kilometrelik bölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu tüneller Gelibolu-Eceabat arasındaki sahil bandında araç trafiğini riske sokabilecek karayolu ulaşımını güvenli hale getirecek. Bu tüneller ile ulaşım çok daha kısa sürede gerçekleşecek” dedi.

Çanakkale’nin ulaşım standardını yükseltecek karayolu yatırımları çerçevesinde, Avrupa Yakası’nda Tarihi Yarımada’da ulaşımı sağlayan 47,5 kilometrelik Gelibolu-Eceabat Yolu Projesi’nin 32 kilometrelik bölümü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde Seddülbahir Kalesi’nin açılışı sırasında canlı yayın bağlantısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmıştı. Tamamlanan kesimde tek tüplü inşa edilen 2 bin 560 metrelik T-1 Tüneli, 644 metrelik T-1A Tüneli, 1355 metrelik T-2 Tüneli ve 792 metrelik T-3 Tüneli olmak üzere toplam 5 bin 351 metre uzunluğunda 4 adet tünel yer alıyor. Proje ile mevcut güzergahta 900 metre kısalırken, seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü. Gelibolu-Eceabat Yolu ile zamandan 126 milyon TL, akaryakıttan 35 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 161 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyonu ise 4 bin 432 ton azaltılacaktır.

Gelibolu-Eceabat yolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü’ne ve bünyesinde her biri ayrı bir kahramanlık örneğini yansıtan çok sayıda şehitlik, anıt, yazıt, siper bulunan, ülkemizin ve milli benliğin dünya kamuoyuna tanıtımı açısından önem arz eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağlandı. Proje çerçevesinde inşa edilen tünellerle doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları ile bölgenin dokusunun korunması sağlandı.

AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Hükümetleri döneminde yapılan Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu Projesi’nin 32 kilometrelik bölümüyle ilgili bölgeye yaptığı katkı değerlendirdi. İl Başkanı Naim Makas, “Eceabat tünelleri 18 Mart törenlerimizin gerçekleştiği gün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans katılımıyla açılışı gerçekleştirildi. Bu tüneller Gelibolu-Eceabat arasındaki sahil bandında araç trafiğini riske sokabilecek karayolu ulaşımını güvenli hale getirecek. Bu tüneller ile ulaşım çok daha kısa sürede gerçekleşecek. Tarihi bir önemi olan Tarihi Gelibolu Yarımadasına gelen dünya vatandaşlarının, yerli turistlerin çok daha bu lokasyonlara, destinasyonlara ulaşması için çok kıymetli bir yatırım olmuştur. Buradaki tünellerin büyük bir kısmı bitti ve açılışı gerçekleştirildi. Şu anda devam etmekte olan birkaç tünellerimiz daha var. Bu tünellerde bittikten sonra Gelibolu-Eceabat arası adeta neredeyse 25-30 dakikalık bir süre kadar kısalabilecek. Ve yolculuklar çok daha güvenli hale gelebilecek. Burada her yıl hem yerli turistler, hem de Anzak törenleri için yurtdışında gelen onbinlerce, belki yüzbinlerce yabancı ve yerli turist var. Bu turistlerin böylesine 100 yıl önce yaklaşık destansı bir hikayenin gerçekleştiği bu topraklarda, bu tarihi dokuyu daha iyi yaşayabilmeleri için ulaşım aracı olmuştur. Bu kıymetli yatırımlardan sonra gerek biz siyasilerin, gerek STK’ların, gerekse Çanakkale’ye katkı sağlayabilecek tüm paydaşlarının, bu yatırımlardan sonra Çanakkale’yi hangi seviyeye çıkarabileceklerinin planlarını yapabilmekte. Bu yatırımlarla beraber biz Çanakkale’mizi başka hangi faaliyetlerle, başka hangi yatırımlarla donatabiliriz. Bunu planlayabilelim. Bu sadece iktidar partisinin görevi olduğunu düşünmüyorum. Bu aynı zamanda Çanakkale’nin paydaşı olan tüm siyasi partilerin, tüm STK’ların bu anlamda fikir üretmesi gereken kıymetli bir iş olduğunu düşünüyoruz” dedi.