Bodrum Belediyesi, Türk Eğitim Vakfı ve C-Majör Türkiye İş’ten Sesler Korosu iş birliğinde “Başöğretmen Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseri düzenlendi. Konserden elde edilen gelir üniversite öğrencileri için kullanılacak.

Pazar günü Azka Otel’de Bodrum Belediyesi, C-Majör Türkiye İş’ten Sesler Korosu, Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle Bodrum Belediyesi Kültür AŞ organizasyonunda C-Majör Koro Şefi Pınar Barut’un yönetiminde “Başöğretmen Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseri düzenlendi. “Gençler Okusun Diye” sloganıyla düzenlenen konsere Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, belediye meclis üyeleri, Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın ile TEV temsilcileri, C-Majör Türkiye İş’ten Sesler Korosu Kurucu Başkanı Recai Çakır ile iş adamları, sanatçılar ve basın mensupları katıldı. Yonca Şahinbaş’ın sunuculuğunda yaptığı gecede Recai Çakır, Osman Çoban, Ali Soydan ve konuk sanatçılar Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Müşerref Akay, Onur Akın, Ege, Sinan Erkoç, Soprano Burcu Hancı gibi Türk sanat dünyasının ünlü isimleri de şarkılarını seslendirerek geceye renk kattı. “Beni Attın Aygız Ateşe, Ah Bir Ateş Ver, Selanik Türküsü, Bülbülüm Altın Kafeste, Fikrimin İnce Gülü” yanında “Yiğidim Aslanım, Yanık Ömer, Elbet Bir Gün Buluşacağız” şarkılarıyla konuklar coşku dolu saatler yaşadı.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde binlerce çocuğa ulaştıklarını belirten Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, “Bodrumlulardan çok destek aldık. 120 binin üzerinde başvuru alıp 17 bin mülakat yaptık. Sınırlı kaynaklar nedeniyle bir kısmına dönüş yapabiliyoruz” diyerek eğitime katkı sunan herkese teşekkür etti.

C-Majör Türkiye İş’ten Sesler Korosu Kurucusu Recai Çakır, “Sanatın engin ve iyileştirici gücünü tüm Türkiye ile buluşturmak amacıyla yola çıkan koromuz, sevgiyi paylaşarak çoğaltmanın heyecanıyla yoluna devam ediyor. Gönüllülük anlamında idealist iş insanlarının müzik sevgisinde buluşma aşkı ile bir araya gelen koro; dayanışmanın, farkındalık oluşturmanın ve toplumsal fayda üretmenin ilham dolu örneklerini sergiliyor. C-Majör ailesi olarak bu geceyi organize etmekten ve Bodrum’da 4. kez sahne almaktan onur duyduk. Nefesimiz yettiği ve teveccüh gördüğümüz sürece konserlerimize devam edeceğiz” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, üniversitede okuyan gençlere destek olmak üzere bu özel gecede bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkeyi kurduğunda hiçbir zaman askerlik liderliği öğretmenliğinin önüne geçmemiştir. O her zaman ‘Gençlerin eğitimine nasıl katkı sunarım?’ diye düşünmüştür. Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının ışığında bilim ve sanatın harman olduğu güzel bir gelecek için yılmadan çalışmaya devam eden tüm öğretmenlerimize teşekkürü borç biliyoruz. Bu toplum sanatsız, kültürsüz, müziksiz, edebiyatsız asla kalmayacak. Umudu yeşerten, umudu diri tutan ve çocuklarımıza, gençlerimize umut olan Türk Eğitim Vakfı’na, C-Majör Korosu’na ve geceye katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi iletiyorum.”

Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, “Eğitimi iyi almış ülkeler lider ülkelerdir. Bizler de lider olmak istiyorsak eğitime önem vermeli iyi eğitim almalıyız” ifadelerini kullanarak, eğitime katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.

Gecenin sonunda sahneye davet edilen sanatçılar ve salondaki misafirler, büyük bir coşkuyla “İzmir Marşı” ile “Parla” şarkısını seslendirdi.