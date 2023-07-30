Gaziantep’te yakınını tedavi için hastaneye getiren 3 şahıs, hastaya müdahale eden doktoru darp etti. Olay sonrası saldırıya uğrayan doktor iş göremezlik raporu alırken hastane acil servisi bir süre hizmete kapatıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesinde bulunan 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, acil servise hastasını getiren ve ismi öğrenilemeyen 3 şahıs, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladığı Dr. Mustafa Karabaş’a saldırdı. Olay sırasında Dr. Karabaş tekme ve yumruklarla yaralandı.

Doktor tedavi altına alındı, 3 saldırgan yakalandı

Yaralı doktor tedavi altına alınırken, olay yerine gelen saldırgan 3 şahsın yakınları da acil servisi bir birine kattı. Daha sonrasında olaya müdahale eden polis ekipleri, kalabalığı dağıttıktan sonra saldırgan 3 şahsı gözaltına aldı.

“Birisi küfür etti daha dönmeye fırsatım olmadan darp edildim”

Saldırıya uğrayan Doktor Mustafa Karabaş, İHA’ya konuştu. Karabaş, “Olay bugün ki nöbetimde saat 20.30 sıralarında cerrahi müdahale odasında 2 adet delici kesici alet ile yaralanan hastam vardı. Onlara müdahale ederken izinsiz olarak birisi odaya girdi. Odaya giren şahsa içeri de hasta olduğunu söyledim. Kendisinin de hasta ve acil olduğunu söyledi. Bende merak ettim, sordum hastanızın neyi var. Kaynak işinden dolayı gözünü kaynak aldığını ve arkadaşların göz damlası yazdığını bende içerideki hastaların müdahalesi bitince alacaklarını söyledim. Kapıyı kapattılar ben daha sonra adli raporları yazmak için deske geçtiğimde aynı hasta yakını bu sefer diğer doktor arkadaşı darladı yani ona da sert bir dil ile hastasının acil olduğunu almadıklarını bende diğer doktor arkadaşa hitaben beyefendiye durumu izah ettiğimi söyledim. İçeride 2 hastamın olduğunu zaten cerrahi müdahale odamızda 2 yatak var. Müdahaleleri sonrası diğer hastaların alınacağını izah ettiğimi söyleyince bu defa bana ‘Sen Kabadayı mısın? Boş konuşuyorsun. Gevezesin’ gibisinden hakaret etmeye başladı. Bende kabadayılık yapmadığımı gevezelik yapmadığımı durumu izah ettiğimi söyleyince bu defa küfür etmeye başladı. Başta tek bir şahıs gördüm. Bana bağıran küfür eden tek bir şahıstı, tam ona yöneldim olayın verdiği gerginlik ile o tarafa yönelince arkadan birisi küfür etti görmedim daha dönmeye fırsatım olmadan darp edildim. O sırada dudağımdan yara aldım kanama meydana geldi. Kendimi kurtarmaya çalışırken bu defa üzerime 4-5 kişi çullandılar” ifadelerini kullandı.

“İşe gelirken ayaklarımızı biraz geri basmamıza sebep oluyor”

Sağlıkçılara yönelik saldırıların tekrarlanmayacağı şekilde cezalandırılmasını isteyen Dr. Karabaş, “Keşke hiç yaşamasak meslek aşkımızı azaltmasa da işe gelirken ayaklarımızı biraz geri basmamıza sebep oluyor. Bu süreç keşke yaşanmasaydı ama insan ister istemez etkileniyor. Ben şuan alanda çalışmak isterdim ama böyle işlemlerle uğraşıyorum ne yazık ki, bunun gibi olayların önlenmeye yönelik çalışmaların hızlandırılması, takibinin arttırılması ve yapanların tekrarlamayacağı şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Şahıslardan şikayetim devam ediyor” diye konuştu.

Gaziantep Valisinden saldırıya ilişkin açıklama

Gaziantep Valisi Kemal Çeber olaya ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi, “25 Aralık Devlet Hastanemizde Acil Servis Doktorumuz Mustafa Karabaş’a yapılan saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. Valiliğimiz süreci takip etmektedir.”

Öte yandan olay sonrası hastane acil servisi de kısa bir süreliğine hizmete kapatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.