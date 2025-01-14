CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında hem emekli maaşlarını, hem de 'suni gündem' olarak nitelendirdiği Beşiktaş Belediyesi'ni gündemine alarak, iktidara yüklendi. Pazar alışverişinde 21 yıl önce 29,90 TL ödediği aynı filenin bin 44 liraya dolduğunu öne süren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "21 yıl önceki fileyi ben tutayım sen doldur, hesabı birlikte yapalım" dedi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme yönelik mesajlar verdi.

Türkiye'de yol, hastane, köprü yapan 43 büyük şirketin bulunduğunu, bunlardan 37'sinin hiç vergi ödemediğini ileri süren Özel, vergi aflarının engellenmesi, kaynakların verimli kullanılmasıyla emekliye, işçiye, asgari ücretliye daha fazla gelir sağlanabileceğini ancak iktidarın bu politikayı tercih etmediğini dile getirdi.

Engelli maaşları ve engelli bakım ücretlerinin çok düşük olduğunu belirten Özgür Özel, "Elektriğe, doğal gaza, suya ve iğneden ipliğe her şeye gelen zamlar ortada. Ekmeğe yüzde 25 zam geldi. Ekmeğe gelen zammı bile telafi etmiyor yaptıkları zam. Maalesef bunların ortaya koydukları tablo, muhalefet partisi liderinin, her ne kadar gelecek seçimlerde iktidarı almaya hazırlansak da benim bile söylerken yüzümü kızartıyor. Bu zammı ben söylemeye, sen dinlemeye utanıyorsun, bunlar bu sefalet parasını yaşlımıza, engellimize reva görmeye utanmıyorlar. Yazıklar olsun." diye konuştu.

Partimizin grup toplantısını gerçekleştiriyoruz https://t.co/pTkLAEvx4E— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 14, 2025

FİLEYİ BEN TUTAYIM, SEN DOLDUR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 yıl önce Başbakanlık yaptığı dönemde pazar alışverişine çıktığını anımsatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 yıl önce yaptığı pazar alışverişi için 29,90 lira ödediğini, bugün aynı filenin bin 44 liraya dolduğunu kaydetti. Özel, "Şimdi Sayın Erdoğan'a soruyorum, geçen sefer 'gel beraber gidelim' dememiştim, öyle anlamışsın. Var mısın, 21 yıl önceki fileyi ben tutayım sen doldur, hesabı birlikte yapalım." ifadesini kullandı.

Bu hafta TBMM'de, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren bir kanun teklifinin görüşüleceğini kaydeden Özel, en düşük emekli aylığının yükseltilmesinin ancak kanunla gerçekleştirilebileceğini, ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, "en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini" açıkladığını anımsattı.

Özel, sefalet maaşına karşı çıkacaklarını belirtererk, "Hem Meclis'in onuru için, hem emeklinin insanlık onuru için en etkili mücadeleyi vereceğiz, itirazımızı bütün Türkiye'ye duyuracağız." dedi.

"BAŞKAN AKPOLAT'A KUMPAS KURULDU"

Öte yandan konuşmasında, haftaya yeni ve suni bir gündemle başladıklarını belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, Akpolat'a kumpas kurulduğunu savundu.

Özel, "'Beşiktaş operasyonuyla CHP'yi istediğimiz gündeme çekip, onu burada meşgul edip, vatandaşa ettiğimiz eziyetin az konuşulmasını sağlar mıyız?' diye düşünenlere inat elbette Beşiktaş'ta konuşacağız, elbette yargının siyasallaşmasını, MHP'nin bu işin ne tarafında olduğunu konuşacağız." dedi.