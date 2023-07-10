Afyonkarahisar’ın Karaarslan köyünde yaşayan 22 yaşındaki Kemal Çelik isimli genç, çiftçilik ve hayvancılık yaparken tanıştığı sosyal medya sayesinde fenomen oldu. Kısa sürede 1 buçuk milyona yakın kişinin takip ettiği biri haline gelen Çelik, her ne kadar ünlü olsa da tarım ve hayvancılıktan vazgeçmiyor.

Ailesiyle birlikte bin nüfuslu köyde yaşayan Çelik, çektiği videolarla kısa sürede milyonlarca insanın beğenisini topladı. Videolarında Afyonkarahisar’ın yöresel lezzetlerini de kendine has konuşmasıyla tanıtan Çelik, önüne farklı fırsatlar çıksa da köy yaşantısını terk etmeyi düşünmüyor.

Milyonlarca insanın takip ettiği ünlü bir fenomen haline gelen Kemal Çelik, tarlasının hemen yanına kurduğu küçük bir kulübede sosyal medya takipçileriyle buluşuyor. Zaman zaman tarlada yaptığı işleri, kimi zaman da hayvanlarıyla ilgilendiği anları takipçileriyle paylaşan Çelik, eğlenceli ve hareketli kişiliği ile dikkatleri çekiyor. Kemalokko olarak tanınan 22 yaşındaki gencin kullandığı yöresel ağızla yaptığı espriler ise zaman içinde klişe haline gelerek dilden dile yayılıyor.

"Hiç kötü tepkiler almadım"

Tarım ve hayvancılık mesleğinden vazgeçmeyeceğini söyleyen Kemal Çelik, şöyle konuştu:

“22 yaşındayım. Afyonkarahisar’ın bin nüfuslu Karaaslan köyünde yaşıyorum. Çiftçilikle uğraşıyorum. Ayrıca sosyal medyaya girdim. Hep merakım vardı zaten eskiden beri. Bu şekilde hayatımı devam ettiriyorum. Her gün tarlada kendi işim oluyor. Kendi işimi yaparken boş vakitlerim olduğu zaman video çekiyorum. Onları sosyal medyada paylaşıyorum. Hep merakım olduğu için ben de yapabilir miyim diye düşünürken eğlencesine girdiğim platformda paylaştığım videolar konuşmamadan ve samimiyetimden dolayı böyle bir ilgi gördü. Çok beğenildi. İnsanların yorumları beni çok mutlu etti. Ben de hem kendi işimi yapıp hem de sosyal medyayı iş haline dönüştürdüm. İnsanlar benden sürekli video bekledi. Sürekli izlediler, sevdiler. Hiç kötü tepkiler almadım. Ben de sürekli devam ettirdim. Bu8 şekilde ilerletiyorum. İnsanlar böyle köyde nasıl bir yaşam olduğunu hep merak ettikleri için ben hep köyde video çekiyorum. Sucukla, patatesle, haşhaşla, lokumla, Afyon’da meşhur olan şeyleri yiyip içiyorum. Bu insanların hoşuna gidiyor. Çok beğeni topluyor. İnsanlar buna belki hasret, özlem duyuyor. O yüzden çok beğeniyorlar. Güzel yorum yapıyorlar. Ben de o şekilde devam ettirmeye çalışıyorum.”