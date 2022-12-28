Eskişehir’de evcil hayvanlara çip takma işlemlerinde bakanlık tarafından belirlenen yasal sürenin son günlerinde çok ciddi yoğunluk yaşandığını belirten Odunpazarı İlçe Tarım Müdürü Veteriner Aycan Bora Kılınç, “Son günlerde oldukça yoğunluğumuz mevcut, günde ortalama 500 adet hayvanımıza çip takma işlemi yapıyoruz” dedi.

Eskişehir’de evcil hayvanlara çip takma işlemlerinde bakanlık tarafından belirlenen yasal sürenin son günlerinde çok ciddi yoğunluk yaşandığını belirten Odunpazarı İlçe Tarım Müdürü Veteriner Aycan Bora Kılınç, “Son günlerde oldukça yoğunluğumuz mevcut, günde ortalama 500 adet hayvanımıza çip takma işlemi yapıyoruz” dedi.

26 Şubat 2018 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik ile başlayan, 31 Aralık 2022 tarihi yasal sürecin bitişi olarak belirlenen proje, son günlerde yoğun talep görüyor. Özellikle ilçe tarım müdürlüklerine akın eden yüzlerde kişi, evcil hayvanlarına çip enjekte ettiriyor. Eskişehir’de Aralık ayının başına kadar yaklaşık 9 bin evcil hayvana çip takılırken, Aralık ayının son haftasında bu sayı 19 binin üzerine çıktı. Oluşan yoğunluk hakkında konuşan Odunpazarı İlçe Tarım Müdürü Veteriner Aycan Bora Kılınç, “Son günlerde oldukça yoğunluğumuz mevcut. Günde ortalama 500 adet hayvanımıza çip takma işlemi yapıyoruz” diyerek içinde bulundukları durumu belirtti.

Yoğunluktan dolayı ‘Beyanname’ kolaylığı getirildi

Özellikle ilçe tarım müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk karşısında vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ‘Beyanname’ kolaylığı getirildi. Yaşanan yoğunluktan dolayı oluşabilecek çip tedarik problemlerine karşı, mikro çip uygulama merkezlerine gelen fakat işlem yaptıramadan geri dönmek zorunda kalan vatandaşların cezai yaptırım ile karşı karşıya kalmaması amacıyla getirilen beyanname uygulamasıyla, yılbaşından sonra da evcil hayvanlara çip taktırmak mümkün olacak. Oluşan yoğunluk, mikro çip tedarik problemleri, evcil hayvanın sağlık problemleri gibi nedenler sonucu son tarih olan 31 Aralık 2022’ye kadar evcil hayvanına çip taktıramayan vatandaşların 3 bin 642 lira idari para cezası ile karşı karşıya kalmamaları için, ilçe tarım müdürlüklerine beyanname vermeleri yeterli oluyor.

“Kedimin kaybolması veya kaçması gibi durumların önüne geçmiş olduk”

Kedisinin kaybolmasından veya kaçmasından korktuğunu belirten Yaren Kayrak, çip takılmasının büyük bir avantaj olduğunu belirterek, “Uygulamadan açıkçası çok korkuyordum. Çok kolay ve hızlı bir işlem, o kadar panik olmama gerek yokmuş. Özellikle kedimin kaybolma durumlarından veya kaçma durumlarından çok korkuyordum. Şu an onun önüne geçmiş olduk, herkese teşekkür ederim. Ben ilk özel yerleri düşünmüştüm ama ilçe tarım müdürlüklerinde yapıldığını da duyduğumda çok sevindim. Bu uygulama sadece özel yerlerde yapılmamalı. Herkesin daha kolay ulaşabileceği bir yerin olması daha güzel” dedi.

“Beklediğimden daha kolay oldu”

Kedisinin diğer kedilere göre agresif olduğunu, aşı yaptırdıkları zaman birkaç kişinin destek olması gerektiğini belirten Ceren Yıldırım, çip işleminin acısız ve kolay olduğunu söyledi. Çip ile kolaylıkların da sağlandığını belirten Yıldırım, “Beklediğimden daha kolay oldu. Normalde kedimi iki üç kişi zor tutuyorduk, acısız ve kolay bir işlem. Kaybolma gibi durumlarda kullanılabileceğinden iyi bir uygulama. Ayrıca sokağa atılan hayvanlar için de bulunma açısından kolaylık sunduğundan güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Belediyeler ve barınaklar tarafından sokaktaki hayvanlara da çip takılmalıdır”

Birkaç gün önce sokaktan bulduğu hayvanı sahiplendiğini ve ilk iş Odunpazarı İlçe Tarım Müdürlüğü’ne gelerek çip taktırdığını söyleyen Esen Ünverdi, sokak hayvanlarına da belediyeler ve barınaklar tarafından çip takılması gerektiğini ifade ederken, “Birkaç gün önce sokakta buldum. Kıyamadım çünkü dışarıdaki büyük hayvanlar zarar verebilirdi. O yüzden çip taktırmaya karar verdim. Ya yeni bir sahip arayacağım ya da ben bakacağım ona, şu an evladım gibi bakıyorum. Sokaktaki hayvanlar için olumsuz durumlar teşkil ederse kötü olur. Belediyeler ve barınaklar tarafından sokaktaki hayvanlara da bir şekilde çip takılacaktır diye düşünüyorum” dedi.

“19 bin 167 çip takma işleminin yarısından fazlası son 20 günde yapıldı”

Eskişehir genelinde çok yoğun bir talep olduğunu belirten Odunpazarı İlçe Tarım Müdürü Veteriner Aycan Bora Kılınç, yapılan 19 bin 167 çip takma işleminin yarıdan fazlasını son 20 güne ait olduğunu belirtti. İlçe tarım müdürlüklerinde günde 500 kadar evcil hayvana çip takıldığını belirten Kılınç, şu ifadeleri kullandı:

“Kimliklendirme işlemi 2021 yılı Nisan ayından bu yana yapılmaktadır. 31 Aralık 2022 tarihinde kimliklendirme işlemi son bulacak. Eskişehir genelinde şimdiye kadar 19 bin 167 evcil hayvanımıza çip takma suretiyle kimliklendirme işlemi gerçekleştirdik. Bu sayının yarısından fazlası son 20 günde gerçekleşti. Son günlerde oldukça yoğunluğumuz mevcut. Günde ortalama 500 adet hayvanımıza çip takma işlemi yapıyoruz. 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle kimliklendirme işlemimiz sona erecek olup bu tarihten sonra kimliklendirme işlemi yapmayan hayvan sahiplerimize 3 bin 642 lira cezai işlem uygulanacak.”