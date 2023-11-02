Eskişehirli dünya ikincisi Muay Thai sporcusu Aytekin Güç, Gençler Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği başarı için sosyal hayatından ödün verdiğini belirterek, bir sonraki hedefine gelecek sene Avrupa ve Dünya şampiyonu olmayı koydu.

Eskişehirli sporcu Aytekin Güç, Antalya’nın Kemer ilçesinde 29 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. 65 ülkeden bine yakın sporcunun katıldığı şampiyonada +71 kilo kategorisinde dünya ikinciliğini elde eden 14 yaşındaki sporcu ve antrenörü Yüksel Çotuk madalya kazanma başarısını anlattı. Dünya ikincisi olmanın çok iyi bir olduğunu ifade eden genç sporcu Aytekin, saatlerce antrenman yaparak başarı kazandığını dile getirdi. Başarılı sporcunun antrenörü Yüksel Çotuk ve yardımcı antrenörü Ömer Çalhan ise Aytekin Güç’ün gelecek yıl düzenlenecek şampiyonlarda altın madalya kazanacağına inandıklarını ifade etti.

“Hedefim seneye hem Türkiye hem Avrupa hem de dünya şampiyonu olmak”

Gençler Dünya Şampiyonası öncesinde günlük hayatında çok az rutini olduğunu ve sadece ev okul ve spor salonu arasında gidip geldiğini söyleyen Aytekin Güç, yeni hedefini daha yüksekte tutarak şunları belirtti:

“Dünya ikincisi olmak çok iyi bir his. Sonuçta milli takımdayım ve dünya ikincisi olmak çok iyi bir başarı. Çabalıyoruz, disiplinli çalışıyoruz. Turnuvadan önce benim çok az rutinim vardı. Evden okula, okuldan antrenmana, antrenmandan eve. Bu rutin hiç değişmez. Saatlerce terleyerek, kan akıtarak antrenmanlar yaparak buralara geldim. Maç önceleri haftada beş gün antrenman yapıyorum. Antrenman öncesinde koşarım, koşudan sonra antrenmanıma geçerim. Antrenman bittikten sonra da soğuma çalışmamı yaparım, eve geçerim. Günde 3 saat antrenman yaparım. Hedefim seneye hem Türkiye hem Avrupa hem de dünya şampiyonu olmak. Madalya takınca kendimi çok iyi hissettim. Tabi o birincilik kürsüsünü görünce insan biraz üzülüyor ama sadece seneye diyorum.”

“Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırdığına inanıyorum”

Dünya ikincisi sporcusu Aytekin Güç’ün antrenörlüğünü yapan Yüksel Çotuk, sporcusunun başarısının Türkiye ve Eskişehir için çok büyük bir gurur olduğunu belirterek, en iyi şekilde Türk bayrağını dalgalandırdığına inandığını ifade etti. Gelecek yıl Aytekin’in dünya şampiyonu olarak altın madalyayı almak için çalışacaklarını dile getiren Çotuk, “Bu başarı ilk önce benim için, Eskişehir için, kulübümüz için ve Türkiye için çok büyük bir gurur. Çünkü sokaklardan gençleri alıp milli yapmak en önemli şey, göğsünde Türk bayrağını taşıyor. Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırdığına inanıyorum. Finale çıktığında çok güzel bir maç yaptı. Kıl payı dünya şampiyonluğunu kaçırdı. İnşallah gelecek sene o altın madalyayı alacağız, onun için de çalışacağız” dedi.

“Konuştuklarımızın hepsini dünya şampiyonasında motivasyonlu bir şekilde gördük"

“Aytekin ile ortaya çok disiplinli bir çalışma süreci koyduk. Çok sıkı çalıştık” diyerek sözlerine devam eden antrenör Yüksel Çotuk, Aytekin’in hazırladıkları antrenman sisteminde yılmadan çalıştığına vurgu yaptı. Dünya Şampiyonası öncesinde Aytekin ile motivasyon edici konuşmalar yaptıklarından bahseden antrenör Çotuk, “Aytekin’in sosyal hayatını olabildiği kadar kısıtladık. Okuldan spor salonuna, spor salonundan eve olacak şekilde özel bir antrenman sistemi hazırladık. Dünyanın her yerinden şampiyonaya geliyorlar dedik. Senin amacın buraya çıkmak, derece bile almasan sen bizi temsil ediyorsun dedik. Türkiye şampiyonu olduktan sonra artık milli sporcusun, bundan sonra yapabileceğinin en iyisini yap dedik. Orada da o gayreti, çabayı gösterdi. Konuştuklarımızın hepsini dünya şampiyonasında motivasyonlu bir şekilde gördüm ” şeklinde konuştu.

“Gelecek sene için hazırlanıp, altın madalyamızı alacağız”

Öğrencisi Aytekin’in başarısında en önemli konunun çaba olduğunun altını çizen Yüksel Çotuk, gelecek yıl düzenlenecek şampiyona için motivasyonunu iyi düzeyde tutarak altın madalyayı almak için çalışacaklarını söyledi. Antrenör Yüksel Çotuk, “Yeteneğiniz olabilir ama onu kullanmadığınız zaman hiçbir işe yaramıyor. Evde yatan bir aslan olursa kıymeti yok, avlayan bir aslan olursa kıymeti var. O yüzden de onunla şunu hedefledik. Biz gelecek sene için motivasyonumuzu en iyi düzeyde tutacağız. En iyi şekilde yine disiplinli çalışacağız. Sonra da gelecek sene için hazırlanıp, altın madalyamızı alacağız” diye konuştu.

“Disiplinini bozmadan devam ederse daha iyi yerlere geleceğine, başaracağına inanıyoruz”

Eskişehir’de üniversite öğrencisi olan ve aynı zamanda Yüksel Çotuk’un yanında yardımcı antrenörlük yapan Ömer Çalhan ise Aytekin Güç’ün zor bir dövüş sporu olan Muay Thai’de dünya şampiyonu olmasını büyük bir başarı olarak değerlendirdi. Çalhan, Aytekin’in disiplinini bozmadan devam ederse Dünya ve Avrupa şampiyonu olacağına inandıklarını belirterek, “Genç yaşında dünya ikinciliği başarısını yakaladı. Büyük bir başarı. Çünkü Muay Thai zor bir dövüş sporu. Tekme, yumruk, diz, dirsek bütün kombinasyonları barındıran zor bir dövüş sporu. Genç yaşında gerçekten bu başarıyı yakalamak güzel. İnşallah disiplinini bozmadan Yüksel hoca ve bizim yardımımızla hırsla devam ederse dünya şampiyonu olacağına inanıyoruz. Ben de 2018 yılından beri Muay Thai milli takımındayım. Avrupa üçüncülüğüm, dünya ikinciliğim, dünya üçüncülüğüm, 3 defa Türkiye Şampiyonluğum var. Aytekin kardeşimize elimizden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Disiplinini bozmamasını anlatıyoruz. Disiplinini bozmadan devam ederse daha iyi yerlere geleceğine, başaracağına inanıyoruz. İnşallah darısı Dünya ve Avrupa şampiyonluğuna” ifadelerini kullandı.