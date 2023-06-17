Eskişehir’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek bazı öğrencilerin sınava saniyeler kala telaşlar ve koşuşturmaları göze çarparken, kimi adayların eşyalarını emanet edecek kimseleri olmadığı için ağaç dibine istiflediği, bazılarının ise ‘acele et’ uyarısına rağmen rahat ve yavaş tavırları dikkat çekti.

Üç oturumdan oluşan YKS’nin 1’inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15 itibariyle başladı. İlk oturumda adaylar iyi bir lisans ya da ön lisans eğitimi için 120 soruyu 165 dakikada yanıtlamaya çalışacak. Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de öğrenciler zorlu sınavda ter dökmek için belirtilen okullara başlama saatinden önce gelerek belgeleriyle birlikte binaya giriş yaptılar. Çoğu öğrenci sorunsuz bir şekilde giriş yapsa da bazı adaylar birtakım aksaklıklar yaşadı. Osmangazi Üniversitesi’nde kaydedilen görüntülerde sınava dakikalar kala eşyalarını teslim edeceği yakının zamanında gelemeyen bir aday, sınav stresinin de etkisiyle ağlamaya başladı. Çevredeki vatandaşların telkin ettiği öğrenci, yakını geldiğinde eşyalarını vererek sınava girdi.

Eşyalarını ağaç dibine istif yapıp sınava girdiler

Bazı öğrenciler sınava girecekleri bina yerine farklı bir noktaya gittiği fark edince doğru yeri bulmak için koşuşturduğu görüldü. Adaylardan bir kısmı sınava yine az bir süre kala TYT’ye girecekleri alana geldiklerinde eşyalarını koyacak yer aradı. Çanta cep telefonu gibi kişisel eşyalarını emanet edecek yer bulamayanlar, görevlilere bilgi verdikten sonra eşyalarını ağaç dibine istif yapıp sınava girdiler.

Yavaş ve rahat tavırları vatandaşların dikkatini çekti

Bir öğrencinin ise sınava sadece birkaç saniye kala yavaş ve rahat tavırları vatandaşların dikkatini çekti. Görevlilerin ’acele et’ uyarılarını dinlemeyen ve yavaş adımlarla binaya ilerleyen öğrenciye vatandaşlar tepki gösterdi. Çocuğu sınava giriş yapamadığını zanneden bir veli ise adeta bayılma noktasına geldi. “1 senedir bu sınava hazırlanıyordu” diyen baba, çocuğunun sorunsuz bir şekilde girdiğini duyunca rahatladı.