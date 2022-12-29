Açıklanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kararla birlikte emeklilik şansı kazanan Eskişehirliler, soğuk havaya rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü (SGK) önünde uzun kuyruklar oluştururken, sırada bekleyenlere esnaf Ali Özen, ‘Bu çayı içen emekli oluyor’ diyerek çay servisi yaptı.

Açıklanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kararla birlikte emeklilik şansı kazanan Eskişehirliler, soğuk havaya rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü (SGK) önünde uzun kuyruklar oluştururken, sırada bekleyenlere esnaf Ali Özen, ‘Bu çayı içen emekli oluyor’ diyerek çay servisi yaptı.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 milyon 250 bin vatandaşın beklediği EYT kararını açıkladı. Buna göre belirlenen şartları taşıyanlar emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar emeklilik hakkına kavuşmuş oldu. Kararın ardından ülke genelinde olduğu gibi, Eskişehir’de de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren, soğuk havaya rağmen Arifiye Mahallesi Alaeddin Caddesi’nde bulunan SGK İl Müdürlüğü önünde oluşan sırada biriken vatandaşlar, sıcak içeceklerle içlerini ısıtmaya çalıştı. SGK binasının yanında çay ocağı işleten Ali Özen, kuyruktaki vatandaşlara sık sık çay servisi yaptı. Özen, ‘Bu Çayı içen emekli oluyor’ ve ‘Bunlar EYT çayları’ diyerek servisini yaptı. Kuyruktan dolayı işleri açılan esnafın adeta mutluluğu yüzünden okundu.

“Çayları soğukta ısınmak için içiyorlar”

Sabahın erken saatlerinden itibaren kuyrukta bekleyenlere 200 çay satışı yapan çaycı Özen, “Ortalama sabahtan beri 200 çay dağıttım. Bilemiyorum artık kim ne içer ne içmez. Kuyruk satışlarıma olumlu şekilde yansıdı. Daha doğrusu satışların artmasından mutluyum. İnsanlar çayları, bu soğukta ısınmak için içiyorlar” dedi.