Eskişehir’in Beylikova ilçesinde demiryolu çalışanları tarafından ağzı kapalı çuval içinde bulunan yavru köpekler görenleri hayrete bıraktı.

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde demiryolu çalışanları tarafından ağzı kapalı çuval içinde bulunan yavru köpekler görenleri hayrete bıraktı.

Demiryolunda çalışan işçiler Eskişehir Ankara çevre yolu Beylikova sapağında yavru köpeklerin sesini duyarak kapalı çuvalı açtıklarında 8 adet yeni doğmuş yavru köpekle karşılaştı. Daha önce doğum yapan bir köpeğin yanına götürülen yavru köpekler ölümden kurtarıldı.

Yavru köpekleri kurtaran ekipte yer alan Gökalp Tepegöz, olayı, “Vardiya değişim esnasında köpek sesi duyduk. Çuvalın içine baktığımızda 8 tane yeni doğmuş köpek yavrusu ile karşılaştık. Biz gelmeseydik açlıktan ve havasızlıktan öleceklerdi. Küçük köpekleri yeni doğum yapan bir anne köpeğin önüne bıraktık, o da sahiplendi. Toplam 16 yavruyu emziriyor. Biz köpeği besliyoruz, köpekte yavruları. Böylece yavru köpeklerin yaşamasını sağladık” diye anlattı.