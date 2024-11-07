Eskişehir’de sonbaharın gelmesi ile birlikte yeşil ve sarı renklerinden oluşan renk cümbüşü içeren manzaralar mest etti.

Sonbahar ayı ile birlikte Eskişehir’de ağaçlarda sarının ve yeşilin tonları hakim. Sonbahar renklerine bürünen Porsuk Çayı ve ağaçlar adeta kartpostallık manzaralar sunuyor. Gökmeydan Mahallesi’nden geçen Porsuk Çayı etrafında bulunan ağaçların sararan yapraklarının yere döküldüğü görüldü. Porsuk Çayı ile tek bir karede birleşen görüntüler adeta seyri keyifli manzaralar oluşturdu. Vatandaşların ise kış öncesi son sıcak havaları yürüyüş yaparak değerlendirdiği görüldü. Porsuk ve etrafındaki sonbahar manzarası dron ile havadan görüntülendi.

"Parklarımız çok güzel, oluşan manzarayı beğeniyorum"

Sonbahar manzarası eşliğinde her gün yürüyüş yaptığını belirten Alpars Tepe, "Evden çıktım, yürüyüş yapıyorum. Sonbahar manzarası çok güzel. Bulunduğum yer ’Aşk Adası’ diye geçiyor. Parklarımız çok güzel, oluşan manzarayı beğeniyorum. Gerçi yeşiller sarardı. O yüzden bahar daha güzel. Bence mevsimlerin en güzeli bahar çünkü kıştan çıktıktan sonra hayat yeniden canlanıyor" dedi.