Eskişehir’de kurulan hayvan pazarında kurbanlık satışı yapan üreticiler talepten memnun kalırken, ellerindeki havanların nerdeyse tamamını bitirdiler.

Kurban Bayramı’na az bir süre kalırken Tepebaşı ilçesi Emirler Mahallesi’nde kurulan hayvan pazarında satışlar iyiden iyiye hızlandı. Pazarın kurulduğu ilk günden bu güne bakıldığında hayvanların sayısının seyreldiği gözledi. Büyükbaş hayvanların fiyatı 48 bin liradan, küçükbaş hayvanların fiyatı ise 6 bin liradan başlıyor. Sıkı pazarlıkların sürdüğü pazarda satışlar üreticinin yüzünü güldürüyor. Üreticiler kurbanlıklarının birçoğunu satarken, ellerindeki son hayvanları da satıp çifte bayram yapmayı hedefliyor.

“Kesen adamlara da hayırlı uğurlu olsun”

85 boğadan 12 tanesi kalan besici Ersin İşli, hayvanlarının çoğunu bitirmenin mutluluğunu yaşıyor. Satışlardan memnun olan İşli, “25 tane hayvan getirdim, satışlar bu sene iyi güzel gidiyor. Baskül 130’dan verdik, çapasız hayvanlarımız kaldı, onları pazara çektik. Dana fiyatları en düşük 48 bin liradan başlıyor, 75-85 bin liraya kadar boğalar var. Daha büyük danalarımız da var içeride 140 bin lira falan ama onlar pazara çıkmayacak. 85 danadan 28’i falan kalmıştı, şu anda sanırım 12 hayvanımız kaldı. Alıcılar son güne kalıyor, bütün iyi hayvanlar satılıyor, satılmayan, ıskarta hayvanlarımızı pazara çekiyoruz. Vatandaşlar son güne kalmasın. Bunları da iyi kötü satıyoruz. Bütün arkadaşlarımızın bayramını kutluyoruz. Herkesin işi rast gitsin, Allah herkese yardımcı olsun. Pazarda satacağımız hayvanlardan da kesen adamlara da hayırlı uğurlu olsun, iyi bayramlar dilerim” dedi.

“Pazarlık çok sıkı”

Satışlardan memnun olan küçükbaş yetiştiricisi Ercan Özer ise, “Pazara 116 hayvanla geldim. Satışlar iyi, taban fiyatımız 6 bin lira 10-15 bine kadar hayvanlarımız var. Herkes hayatından memnun, 40 tane hayvanım kaldı. Allah’ın izniyle bayrama kadar biter. Pazarlık çok sıkı, adamların bütçesi de kaldırmıyor, bizim de hayvanları değerinin altında verme gibi bir şansımız yok. Yemler çok pahalı, çuvalı 500 liraya satılıyor. Günde 4 çuval versen 2 bin lira ediyor. Her 2 taraf için de zor. Bizim için de zor o alıcı için de zor. Orta yolu buluyoruz 2 tarafla, hem müşteri üzülmüyor hem de biz üzülmüyoruz” diye konuştu.