Eskişehir’de bir evin camından düşerek yaralanan 18 aylık çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 15.40 sıralarında Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Savtekin Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 18 aylık çocuk, yaklaşık 4 metre yükseklikteki bulunan evin açık olan penceresinden dengesini kaybederek apartman giriş kapısının önüne düştü. Acı içinde beton zeminde yatan çocuğu gören esnafın ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı çocuk ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çevre esnafı çocuğun yere düşmesinin ardından yaşananları anlattı.

“Biz çocuğa ‘içeri gir düşeceksin’ dedik”

Çevrede esnaflık yapan Ahmet Boyalıtaş, abisiyle birlikte evin cam kenarında duran çocuğa yere düşmemeleri konusunda uyarılar yaptıklarını belirtti. Çocuğun yere düşmesiyle sağlık ekiplerine haber verdiklerini ifade eden Boyalıtaş, “Brandayı indirmek için dışarı çıktığımda çocuk yere düşmüştü. Çocuğu komşunun kucağında gördük. Evin camından aşağıya düşmüş. 18 aylıkmış çocuk. Hemen ambulansı çağırdık. Çocuğun ağzından kan geliyordu. Ambulansla hastaneye götürdüler. Annesinin haberi yokmuş, hemen çağırdık. Çocuk camdan sarkıyordu herhalde. Abisiyle birlikte camdan bakıyorlarmış. Biz çocuğa içeri gir düşeceksin dedik. Temasta bulunduk. Hemen annesini çağırdık, annesi geldi. Çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdılar. Tepebaşı’ndaki Yunus Emre Hastanesi’ne götürdüler. Orada yoğun bakımda. Kafatası çatlakmış. Dişleri kırılmış. Babasıyla görüştüm, durumu iyi, konuşuyor dedi. Kendilerinden iyi haber bekliyoruz” dedi.

“İnşallah küçük evladımız tez zamanda sağlığına kavuşur”

Yaşanan gürültüye çıktığını belirten bir diğer esnaf Ali Emrullahoğlu ise, ambulansın gelmesini bekleyerek herhangi bir travma yaşamaması için müdahale etmediklerini söyledi. Soğukkanlılıklarını koruduklarını vurgulayan Emrullahoğlu, tüm Eskişehir halkından küçük çocuk için dua edilmesini temenni ederek, şöyle konuştu:

“Biz dükkândaydık. Gürültü olunca dışarı çıktık hemen. Bebeğin yerde yattığını gördük. İkinci kattan açık bir pencereden düşmüş. Çok fazla müdahale etmedik. Sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri geldi, çocuğu götürdü. Umarız sağlık durumu iyidir. İnsan telaşlanıyor. Masum küçük bir çocuk olunca çok fazla heyecan duyduk. Ama soğukkanlılığımızı korumaya çalıştık. Herhangi bir travma olabilir açısında müdahale etmedik. Sağlık ekiplerinin gelmesini bekledik. Kendisiyle ilgili endişelerimiz de var tabii ki. Biraz yaralıydı, kan geliyordu. Aldığımız haberlerden kafasında biraz çatlak olduğunu öğrendik. İnşallah küçük evladımız tez zamanda sağlığına kavuşacak. Temennimiz tüm Eskişehir halkının küçük kardeşimiz için dua etmesi ve sağlığına bir an önce kavuşması.”