Yurtdışından yaz tatillerini geçirmek için Eskişehir’e gelen gurbetçiler, şehre özgü lezzetlerden olan met helvasını ve çiböreğe yoğun ilgi gösteriyor.

Yaz döneminde tatillerini Türkiye’de geçirmek için gelen gurbetçilerin Eskişehir’deki yoğunluğu devam ediyor. Gurbetçi vatandaşlar, bir yandan şehirde tarihi yerleri gezerken, diğer yandan da yöresel tatlıları ve yemekleri tadıyor. Gurbetçilerin en çok ilgi gösterdiği tatlıların başında met helvası, yemeklerin başında ise çibörek geliyor. Met helvasını paketler halinde alan gurbetçiler, çiböreği de tatmayı ihmal etmiyor. Yurtdışında met helvası ve çibörek bulmakta sıkıntı çeken vatandaşlar bu ihtiyaçlarını Eskişehir’de gideriyor. Gurbetçilerin bu ilgisinden memnun olduklarını dile getiren esnaf ise yoğunluğun Ağustos ayı başında da sürmesini beklediklerini dile getirdi.

“Önümüzdeki günlerde beklentimiz daha yüksek”

Met helvacı esnafı Hüseyin Güntop, yurtdışından gelen vatandaşların yerel halka göre met helvasına daha fazla ilgi gösterdiğini belirtti. Gurbetçilerin, Eskişehir’e özgü lezzeti tatmadan ülkelerine dönmeyi istemediklerini belirten Güntop, “Son zamanlara göre bu sene met helvasına ilgi biraz daha yoğun. Bayramdan sonra işler yoğunlaşmaya başladı. Önümüzdeki günlerde beklentimiz daha yüksek. Şu an gurbetçilerin gelme zamanları. Temmuz’un ortası ve Ağustos’un başında daha da yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Hediyelik olarak en çok çikolata kaplamalı, Antep fıstıklı, sade ve kakaolu olmak üzere dörtlü karışık paket tercih ediliyor. Bu 4 ayrı lezzetin bir araya geldiği kutu çok seviliyor. Hepsi birbirinden güzel ama her şey damak lezzetine bağlı. Sade met helvası için fiyatlar ortalama 140 TL’den başlıyor, diğerleri ise kiloyla satılmıyor. Yurt dışından gelen vatandaşlar yerel halka göre met helvasına daha fazla talep gösteriyor. Orada met helvası bulunmadığından ve bu Eskişehir’e özgü bir lezzet olduğundan hediyelik götüren çok. Mesela başka yerlere götürülürken 8 kiloluk bir met helvası 4’er kilo ya da yarımşar kilo halinde paketlenip uzun süre tüketilebilir. O yüzden gurbetçi vatandaşlar da çok paket alıyorlar. Bittikçe yenisini açıyorlar ve bu onların 3-4 ay boyunca met helvası tüketebilmesini sağlıyor. Gurbetçi vatandaşlar oradaki arkadaşların, eşlerine ve dostlarına da met helvası aldıkları için yurt dışından gelen talepler yerel halka göre biraz daha fazla” ifadelerini kullandı.

“Bu sezon bizim için işler iyi geçecek gibi gözüküyor”

Eskişehir’de yaz sezonunda gurbetçi ve tatilcilerin şehre özgü geleneksel lezzetlerden olan çiböreğe rağbetin fazla olduğunu vurgulayan çibörek ustası Necati Aslan ise bu yaz sezonu için işlerinin iyi geçeceklerini tahmin ettiklerini söyledi. Çibörek kültürünün kentte festival haline dönüşmesinin güzel olacağı düşüncesini de aktaran Aslan, şöyle konuştu:

“Eskişehir’de çibörek’e olan rağbet bir hayli fazla. Yılın her sezonunda, özellikle yaz sezonunda tatilciler ve gurbetçi vatandaşlarımız çiböreği tercih ediyorlar. Eskişehir’in geleneksel lezzeti olarak bildikleri için bu tada özel bir ilgi alaka gösteriyorlar. Bu sezon bizim için işler iyi geçecek gibi gözüküyor. Dışarıdan gelen misafirlerimizin Eskişehir’i tercih etmelerindeki nedenlerden bir tanesi de yöresel lezzetimiz olan çibörektir. Şehir dışından gelen müşterilerimiz bu lezzeti çok beğeniyorlar. Çiböreğin Tatar kültürü olması ve onun da Eskişehir’de yaygınlaşmış olması çiböreği kentimize has bir noktaya getiriyor. Bu kültür Eskişehir’de yaygınlaşıyor ancak bir eksiğimiz var, Eskişehir’de çiböreğin festivali düzenlenmiyor. Yetkililer bu geleneksel kültürü festivale dönüştürse bence çok güzel olurdu. Böyle bir çalışma hem Eskişehir’in hem de çiböreğin tanıtımında pozitif bir değer sağlar diye düşünüyorum.”