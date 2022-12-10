Bursa’da bir dernek başkanı; köyde atılacak eski eşyaları çöpe gitmekten kurtarıp açtığı müzede sergiliyor.

Bursa’da bir dernek başkanı; köyde atılacak eski eşyaları çöpe gitmekten kurtarıp açtığı müzede sergiliyor.

Keles ilçesi Sorgun Köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, köylerinde bulunan vatandaşların dedelerinden kalan eski eşyaları çöpe attığını görünce bunları kurtarmak için müze açmaya karar verdi.

Köyde müze için yer temin eden Başkan Ulutaş, köylülerinin elinde dede ve ninelerinden kalan eşyaları toplamaya başladı. Ulutaş, topladığı tarihi eşyaları açtığı müzede sergiledi. Köye ziyarete gelenler ve çocuklar bu müzeyi ziyaret edip köydeki yaşayan insanların yüz yıl önce kullandığı eşyaları tanıma fırsatı buluyor.

Sorgun Köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, "Köyümüzde çok sayıda eski eşya vardı. Ben de bunlar "çöpe gitmesin" diye toplayıp açtığım müze de sergiliyorum. Çok sayıda insan bu müzeyi gezmeye köye geliyor. Köye ziyarete gelenler geziyor, çocuklar okul ödevlerini yapmak için müzeyi ziyaret ediyor. Gençler eski insanların hangi eşyaları kullandığını merak ediyor. Müzemize eşya toplamaya devam ediyoruz, Müzemiz ücretsiz olarak gezilebiliyor" dedi.