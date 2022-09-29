Marka bir okul olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kalite Derneği (KalDer) tarafından yürütülen Ulusal Kalite Hareketi’nin (UKH) parçası oldu.

Marka bir okul olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kalite Derneği (KalDer) tarafından yürütülen Ulusal Kalite Hareketi’nin (UKH) parçası oldu.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından kurumların rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, kurumsallaşma düzeyini artırmak ve sürdürülebilir rekabetçi bir güce sahip olmaları sağlamak amacıyla 1998 yılından itibaren yürütülen Ulusal Kalite Hareketi’nde Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yerini aldı. Ulusal kalite bilincinin yaratılması, geliştirilmesi ve toplam kalite yönetimi ile mükemmellik modeli uygulamalarının yaygınlaştırılmasının ilk adımı olarak görülen “Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi” Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar tarafından, Vehbi Koç Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende imzalandı.

İmza töreninde söz alan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “2019 yılında kurulan okulumuz gerek modern teknik altyapısıyla gerekse de öğrencilerimizin kısa sürede birçok alanda kazandıkları üstün başarılarla hızla ülkemizde marka bir okul olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Marka okul olma yolunda yürütmüş olduğumuz çalışmalar çerçevesinde Türkiye’nin köklü kuruluşlarından olan, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunan KalDer ile böylesi değerli bir çalışmaya imza atmamız bizim için son derece değerli ve kıymetli. Bu imzadan sonra KalDer üyesi olan okulumuz kendisini geliştirme ve marka okul olma yolunda bizler ve okul yöneticilerimizin liderliğinde eğitim öğretime devam edecek. Bu bildirge ile KalDer okulumuzun EFQM Mükemmellik Modeli’ni esas alarak öz değerlendirmeyi sürekli gelişim aracı olarak kullanmasını destekleyecek” ifadelerinde bulundu.